Parcheggi, addio strisce bianche: non sono più previste dal Cds | Inutile fare ricorso, lo cestinano al volo

Dite addio alle strisce bianche dei parcheggi, in quanto non sono più previsti in certi contesti e a rivelarlo, lo stesso Codice della Strada. È inutile fare ricorso, perché la multa dovrete pagarla ugualmente.

Il tema del parcheggio è sempre stato molto spinoso e specialmente tra i guidatori, c’è una sorta di malcontento generale, in quanto, in alcune aree lamentano la presenza maggioritaria di parcheggi a pagamento.

In questo contesto infatti, bisogna fare la distinzione tra le linee blu e quelle bianche, in quanto per i parcheggi delimitati dalle prime, dovrete pagare il ticket, mentre per i secondi no, saranno liberi. Naturalmente è palese intuire come questi ultimi siano presi maggiormente d’assalto dai cittadini, quando cercano un parcheggio.

In questi contesti però, sappiate che le strisce bianche non sono previste, lo dice il Codice della Strada e sarà inutile per voi fare ricorso, in quanto avrete perso in partenza.

Il pagamento del ticket

Le regole per poter parcheggiare in un parcheggio delimitato da strisce blu, sono parecchio chiare, in quanto, una volta sistemato correttamente la vostra auto, dovrete pagare il ticket inserendo le ore per le quali avrete bisogno di fermarvi e depositare l’apposito tagliando in modo visibile dal parabrezza. Per pagare ci sono svariate alternative, in quanto potrete farlo alla “vecchia maniera”, inserendo quindi le monete o i contanti.

Oppure con le carte, con il bancomat e ancora in maniera digitale, utilizzando il vostro smartphone. Inoltre sappiate che esistono delle utilissime app che vi aiuteranno a trovare il parcheggio più vicino a voi, in modo da non dover fare più svariati giri dell’isolato per trovare un posto libero.

La questione delle strisce bianche

Di recente, come possiamo leggere dall’articolo riportato da brocardi.it, un guidatore ha provato a fare ricorso, dopo aver preso la multa per l’assenza di ticket sul parabrezza, in un parcheggio a strisce blu, in quanto a detta sua, non ci sarebbero stati abbastanza parcheggi free nei dintorni.

Il cittadino avrebbe così invocato l’articolo 7 comma 8 del Codice della Strada, il quale riporta: “su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”. La sua contestazione però è stata rigettata dai giudici, i quali, hanno ricordato all’automobilista che nei centri storici non sussiste assolutamente l’obbligo da parte del Comune di garantire questa uguaglianza di parcheggi a strisce bianche e strisce blu, così come per le aree artistiche e di pregio ambientale. Per questo motivo, fareste sempre meglio a pagare il ticket, in modo da evitarvi una multa salata da pagare in ogni caso, qualora le vostre proteste andassero contro le norme previste dal CdS.