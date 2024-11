Pneumatici, attento a quei codici stampati sulla spalla: il dettaglio sconosciuto che pesa come un macigno sul verbale

I codici che sono stampati sulla spalla del pneumatico sono indicatori di usura, il dettaglio ti potrebbe costare veramente molto caro.

I pneumatici sono uno degli elementi più importanti della nostra automobile. La loro dotazione è in grado di determinare la capacità della vettura di tenere perfettamente la strada. In questa ottica, sembra semplice comprendere quanto un pneumatico sia anche determinante in termini di sicurezza.

Questi sono i motivi per cui l’automobilista dovrebbe prestare particolare attenzione nei confronti della scelta e della manutenzione degli stessi. Un pneumatico di buona qualità garantisce alla vettura un ottimo grip, elemento da non sottovalutare, soprattutto in questo periodo in cui le strade potrebbero iniziare a gelare nelle ore serali.

Ogni pneumatico che viene posto in commercio, presenta delle scritte sulle sue spalle e queste sono indicative di un gran numero di informazioni.

Ma i simbolo e le stampe presenti sui pneumatici sono anche in grado di dare elementi di valutazioni validi, per quello che riguarda l’usura della gomma. Se durante il controllo si viene trovati non in regola, il rischio di sanzioni è molto elevato.

I simboli e le scritte ti dicono se quello è il pneumatico giusto per te

In genere sulla spalla dei nostri pneumatici, oltre al marchio dell’aziende che li ha prodotti, sono presenti indicazioni per quello che riguarda: la stagionalità del pneumatico, ma anche le misure e la direzione in cui la somma stessa, deve essere montata. A prescindere dal marchio presente sul pneumatico, particolare attenzione occorre porla nei confronti dei numeri che sono indicativi di larghezza e altezza della gomma. Ogni automobile ha delle misure che sono quelle corrette per poter essere perfettamente a norma, rispettarle è indispensabile se non si vuole incappare in elevate sanzioni.

Ci sono poi indicazioni ulteriori, come l’indice di velocità e di carico. In questo caso la scelta dipende molto dalla tipologia di utilizzo che si fa della vettura. Infine la scadenza, ricordiamo che montare pneumatici ben oltre la scadenza potrebbe essere veramente pericoloso. Ma attenzione ci sarebbe un indicatore troppo spesso dimenticato.

Le scritte ti dicono l’usura dei tuoi pneumatici

Il Codice della Strada indica, in maniera piuttosto chiara, che occorre sostituire i pneumatici quando essi appaiono fin troppo usurati. In particolare il battistrada non deve arrivare ad avere una misura inferiore a 1,6 mm di profondità. Nel caso in cui al controllo si venga trovati fuori regola, le sanzioni che si rischiano sono veramente molto elevate.

Quindi i pneumatici sono da valutare sia in base alla misura corretta, che alla loro usura. Si prevedono una sanzione amministrativa che va dagli 87 euro ai 344 euro se i pneumatici sono troppo usurati. Ma si prevedono multe fino a 419 euro se fuori misura, con ritiro della carta di circolazione con l’obbligo di collaudo per tornare a circolare.