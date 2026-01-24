Il verdetto dell’Alta Corte sul caso Alex Palou contro McLaren

Alex Palou ha rilasciato una dichiarazione ufficiale dopo il verdetto sulla situazione Palou-McLaren. Emesso dall’Alta Corte del Regno Unito, il verdetto ha chiuso la lunga e complessa disputa legale tra il pilota e la scuderia di Woking. La sentenza ha definito in modo chiaro le responsabilità contrattuali dello spagnolo, facendo una distinzione tra le richieste legate alla Formula 1 e quelle relative al programma IndyCar.

McLaren, inizialmente, aveva richiesto un risarcimento complessivo di circa 20.000 dollari. Ciò affermando che Palou avesse violato l’accordo firmato nel 2023 per entrare nel team IndyCar. Una vicenda diventata centrale nel panorama mediatico del Motosport, soprattutto per i risvolti legati a un possibile futuro nel Circus.

Le accuse di McLaren nella questione Formula 1

Durante il processo, Palou ha spiegato di aver deciso di non rispettare il contratto dopo aver compreso che non avrebbe ottenuto alcun sedile in Formula 1 per il 2024. Possibilità che riteneva gli fosse stata prospettata nei colloqui con il CEO Zak Brown. Quest’ultimo ha però sempre respinto questa versione, affermando che nessuna promessa legata alla Formula 1 fosse mai stata fatta.

Il giudice Picken, supportato anche dalla testimonianza dell’ex team principal Otmar Szafnauer, ha stabilito che le rivendicazioni di McLaren relative alla classe regina del Motorsport fossero infondate. Una decisione chiave del verdetto Palou-McLaren, che ha ridimensionato in modo significativo l’iniziale impianto accusatorio.

Il risarcimento economico e la reazione di Palou

Per quanto riguarda l’IndyCar, la Corte ha invece dato ragione a McLaren. Palou dovrà versare 10.194.844 dollari di compensazioni garantite. A queste, potrebbero aggiungersi una richiesta legata agli sponsor compresa tra 2 e 2, 5 milioni di sterline, che porterebbero il totale fino a circa 12,6 milioni di dollari.

Nel commentare il verdetto, il pilota spagnolo ha definito “completamente esagerate” le richieste legate alla Formula 1. “La Corte ha respinto integralmente le richieste di Formula 1 della McLaren, che in passato superavano i 15 milioni di dollari”, ha dichiarato Palou. Il quale ha tenuto a ringraziare pubblicamente Otmar Szafnauer per il supporto tecnico fornito.

Secondo Palou, la decisone evidenzia come la disputa abbia generato costi e tempi eccessivi per affermazioni rivelatesi prive di fondamento. La sentenza Palou-McLaren rappresenta ora un precedente importante nelle controversie contrattuali del Motosport moderno, soprattutto quando entrano in gioco prospettive legate alla Formula 1.

Federica Simbula