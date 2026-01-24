Haas debutta a Fiorano con la VF-26

Haas scende in pista a Fiorano con la VF-26

Questo sabato la Haas è scesa in pista sul circuito di Fiorano per percorrere i primi chilometri con la VF-26. Una sessione fondamentale per i team, utile a verificare il corretto funzionamento della vettura e dei suoi sistemi prima dell’inizio dei test ufficiali. Il team americano ha condiviso sui propri canali social un’immagine di Oliver Bearman, mentre si apprestava a lasciare il box, lo stesso da cui appena 24 ore prima era uscita la SF-26 per i suoi primi giri in pista.

Primi test a Fiorano in vista dei test pre-stagionali di Barcellona

La VF-26 era stata presentata ufficialmente lo scorso 19 gennaio, insieme alla line-up composta da Esteban Ocon e Oliver Bearman. Lo shakedown a Fiorano ha consentito alla squadra di provare la monoposto in vista dei test pre-stagionali di Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio.

Nel corso delle cinque giornate, tuttavia, ogni team potrà scegliere soltanto tre giorni per portare in pista le vetture del 2026 sul tracciato di Montmeló. Haas ha già annunciato che in Spagna userà specifiche diverse rispetto a quelle che porterà al Gran Premio inaugurale in Australia, il prossimo 8 marzo.

Confermata la collaborazione con Ferrari, Toyota nuovo sponsor principale

La Haas VF-26 è scesa in pista a Fiorano equipaggiata con pneumatici Pirelli dimostrativi speciali. A guidare per la prima volta la nuova monoposto è stato Oliver Bearman, giovane talento della Ferrari Driver Academy, riconfermato anche per la stagione 2026 insieme al compagno di squadra Esteban Ocon.

La scuderia statunitense continuerà a utilizzare le power unit del Cavallino Rampante, sviluppate secondo le nuove norme tecniche. Infatti, il regolamento 2026 prevede una ripartizione del 50% tra componente endotermica e componente elettrica. Inoltre, prosegue la partnership con Toyota, ora sponsor principale del team, presente sull’alettone anteriore e sul cofano motore.

Non resta che attendere i primi test ufficiali, che ci diranno quali prestazioni sarà in grado di mostrare la VF-26 in pista e se potrà migliorare il settimo posto ottenuto nel Campionato dello scorso anno.