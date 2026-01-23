Christian Horner in direzione Alpine

Christian Horner è in trattativa con l’Alpine per un ritorno in Formula 1

Christian Horner sarebbe in trattativa con l’Alpine per l’acquisto di una quota, che lo porterebbe a tornare in Formula 1. Il dirigente britannico ha lasciato il circus a causa del licenziamento dalla Red Bull lo scorso luglio, terminando una collaborazione durata vent’anni.

Da quel momento Horner è stato più volte associato a diversi team per un possibile ritorno, tra cui Alpine. La scuderia francese appartiene principalmente alla Renault, mentre il 24% appartiene a investitori privati guidati da Otro e sostenuti da attori come Ryan Reynolds e Michael B. Jordan.

La possibile trattativa con l’Alpine

È noto che, se Horner dovesse tornare in Formula 1, preferirebbe acquistare una quota di un team invece di assumere un ruolo manageriale. Per questo motivo il potenziale acquisto di una quota del team di Enstone rappresenterebbe un’ottima opportunità. Flavio Briatore, team principal della scuderia e buon amico di Horner, ha confermato che sono in corso delle trattative tra Horner e Otro.

“In questo momento c’è molta confusione. Ci sono gruppi interessati e ogni giorno se ne aggiunge uno. Supponendo che Otro voglia vendere la sua quota, nel momento in cui qualcuno acquista a noi appartiene il 76% e ne discutiamo. Questa è la situazione al momento”, ha dichiarato l’italiano in un’intervista ai media.

“Conosco Horner da anni, ma questo non c’entra niente con me. Prima di tutto, bisogna acquistare la quota di Otra e successivamente Renault deve accettare l’acquirente. Tuttavia non c’è alcun legame con me, lui sta negoziando con Otro non con noi”. Per quanto riguarda la possibilità che Horner possa essere una risorsa preziosa per l’Alpine, Briatore ha dichiarato che crede che tutti lo possano essere. “Penso che tutti siano una ricchezza per il team, in base alla posizione in cui vengono inseriti. Quindi nessun problema”.