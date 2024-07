Osaka vs Suzuka: un possibile nuovo appuntamento in Giappone

Non solo Suzuka: un nuovo appuntamento per la Formula 1 potrebbe farsi strada in Giappone. Osaka promuove il motorsport grazie a un gruppo di esperti

La cittá di Osaka intende promuovere il Motor Sport al fine di ottenere uno spazio nel calendario di Formula 1. Tuttavia, il recente rinnovo di Suzuka complica le cose. Giá a Gennaio era noto che la cittá giapponese di Osaka intendeva ampliare le sue prospettive economiche promuovendo il turismo. In questa ottica, ospitare una gara di Formula 1 potrebbe accrescere ancor di piú questo tentativo. Questo infatti attirerebbe molti appassionati da tutto il mondo.

Pertanto, é stato creato l’Osaka Convention & Tourism Bureau nonché un consiglio di nove membri con lo scopo di promuovere il morotsport in cittá. L’idea é anche quella di aumentare l’interesse per la disciplina nel paese. Attualmente, infatti, vi é un solo pilota giapponese in Formula 1.

“Da quando abbiamo annunciato nel gennaio di quest’anno che avremmo cercato di attirare il Gran Premio di F1, abbiamo ricevuto molte opinioni da vari stakeholder e tifosi,” ha detto Hiroshi Mizohata, presidente dell’Osaka Convention & Tourism Bureau.”In Giappone, il motorsport tende ad essere visto come una gara per pochi appassionati, ma la diversità sta progredendo ed è diventato uno sport che tutti possono godere”, ha poi aggiunto.

Il progetto

L’idea del Consiglio e delle autoritá di Osaka é quella di proporre una gara che venga disputata a breve distanza da quella di Suzuka. La pista sará realizzata attorno al sito Osaka Expo costruito sull’isola di Yumeshima.Tuttavia, é poco probabile che la Formula 1 accetti di avere due gare cosí vicine l’una all’altra.

Osaka e Suzuka sono a soli 80 miglia di distanza e in ogni caso, il calendario è già massicciamente congestionato con 24 appuntamenti. Questo significa qualora venissero introdotte nuove gare, ció avverrebbe a discapito di quelle giá esistenti, come Madrid al posto di Barcellona dopo il 2025…