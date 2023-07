Madrid: in calendario già dal prossimo anno?

Accordo alle porta per Madrid?

Una gara di Formula 1 a Madrid è prossima ad essere aggiunta in calendario, dopo le ultime dichiarazioni della dirigenza spagnola. L’affermazione è stata fatta giovedì da José Vicente de los Mozos, presidente del comitato esecutivo del centro fieristico e congressuale IFEMA situato a nord-est della capitale spagnola.

Inaugurato nel 1991, IFEMA è diventato un importante centro per conferenze e convegni, e c’è abbastanza terreno dentro e attorno per formare la base di un circuito di gara.

È gestito da un consorzio di enti pubblici, composto dal consiglio comunale di Madrid (31%), dall’amministrazione regionale della comunità di Madrid (31%), dalla Camera di commercio di Madrid (31%) e dalla Fondazione Montemadrid (7 %).

“So quando lo firmeremo e quando lo faremo“, ha detto de los Mozos riguardo un futuro accordo di gara.

Ha aggiunto: “Abbiamo seguito l’iter indicatoci. La Federazione automobilistica spagnola è stata informata fin dal primo momento, abbiamo firmato l’esclusiva e ora stiamo avanzando con il contratto”.

Ha osservato che l’evento genererebbe 500 milioni di euro per la regione e che: “Non sarebbe una gara, ma un’esperienza, la migliore in Europa”. Barcellona ha un accordo per correre il GP di Spagna fino al 2026, e non è ancora chiaro se il piano prevede che il nuovo evento possa eventualmente conquistare il titolo o se si svolgerà a fianco del GP di Madrid.

Domenicali frena l’entusiasmo

Parlando di recente al podcast Beyond the Grid della F1 , il CEO Stefano Domenicali ha minimizzato le prospettive di una gara a Madrid pur riconoscendo l’attuale boom di questo sport in Spagna.

“È vero che Madrid vuole ospitare una gara in futuro”, ha detto. “E finora nessuna decisione è stata presa. Questo è un altro grande segno dello stato di salute della F1. E questa è la competizione giusta che non comporterà alcuna discussione politica. Solo discussioni commerciali, tecniche e sportive che porteremo nei prossimi due mesi”.

“E per il meglio della F1 prenderemo la decisione giusta, ne sono sicuro. Ma dobbiamo ricordare che abbiamo ancora anni di contratto con Barcellona e siamo davvero molto, molto contenti del modo in cui sta gestendo il futuro”.

“E poi questo, ovviamente, è in un momento in cui abbiamo Fernando [Alonso] che si sta comportando incredibilmente bene, e abbiamo Carlos Sainz in Ferrari. Entrambi hanno molti fan”.

La storia si ripete?

“Vediamo che la cifra di rating TV sta crescendo incredibilmente bene in Spagna. Quindi il mercato è molto, molto forte ora. Ed è fantastico che abbiamo questo tipo di speranze per il futuro”. Mentre la Spagna ha sostenuto brevemente due eventi a Barcellona e Valencia, Domenicali ha insistito sul fatto che i tempi sono cambiati e che è improbabile che accada di nuovo.

“A quel tempo il business non era così grande”, ha detto. “E [avevamo ancora] un calendario incentrato sull’Europa. Oggi abbiamo un approccio al calendario mondiale, con gare sempre più grandi, sicuramente. Integrare anche Madrid sul calendario sarà dura“

“Ma penso che in Europa anche in futuro mi aspetto di vedere gare in cui si potrebbe applicare il principio della rotazione, ma non due nello stesso anno”.

L’area di Madrid ha già ospitato la F1 quando si è svolto il GP di Spagna a Jarama, a est della città e non molto più lontano dal centro rispetto alla nuova sede.

La pista ha ospitato la gara per la prima volta nel 1968, inizialmente in alternanza con il Montjuich Park di Barcellona, ​​che per coincidenza, come la nuova sede proposta, era una pista stradale adiacente a una struttura espositiva.

Montjuich fu chiuso dopo la tragica gara del 1975 e Jarama divenne per breve tempo la sede permanente del GP di Spagna. Questo fino a quando non tenne il suo ultimo evento di F1, nel 1981. La gara fu poi ripresa a Jerez nel 1986. La sede attuale è stata scelta nel 1991.