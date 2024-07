GP Belgio, anteprima: info e meteo

GP Belgio, round 14 sul circuito di Spa-Francorchamps. Ultima tappa prima delle vacanze estive

GP Belgio, anteprima. Dopo l’Hungaroring la Formula 1 si prepara ad affrontare un’altra iconica pista del calendario iridato 2024, ovvero Spa-Francorchamps. Nel weekend in arrivo, si corre il GP Belgio che chiude una doppietta di gare, ed è l’ultima tappa prima della pausa estiva del Circus.

Una stagione, da come stiamo assistendo si sta facendo sempre più avvincente e con i colpi di scena sempre dietro l’angolo, così come le tensioni. Insomma, ogni weekend e gara, anche il vincitore non è mai certo…

Attualmente l’unica certezza, è targata Red Bull che continua a essere leader del campionato costruttori, così come Max Verstappen per quanto riguarda i piloti. Tuttavia, da come abbiamo visto nelle ultime gare, i campioni del mondo in carica possono essere sfidati e battuti, in particolare quando non sono in giornata, a causa di una vettura che non risponde bene agli aggiornamenti o per errori di strategia… tanto da alimentare nervosismo ed errori nella guida. Come abbiamo visto nell’ultima gara in Ungheria, con un Max Verstappen apparso frustrato e critico nei confronti del suo team.

Sicuramente, Max Verstappen e la Red Bull continuano a essere favoriti per le vittorie, e torneranno a essere dominatori in gara.

Al GP Belgio, c’è grande attesa per Super Max, sua gara di casa essendo nato ad Hasselt e vive in Olanda con la famiglia, tanto da correre con la licenza olandese. Di sicuro ci saranno molti tifosi, sia dal Belgio che dalla vicina Olanda, pronti a riempire le tribune intorno alla pista per sostenere il loro beniamino e Campione del Mondo 2021, 2022 e 2023.

Ma attenzione agli avversari…

In primis la McLaren, fresca vincitrice con doppietta all’Hungaroring, che sta dimostrando di avere la vettura più competitiva e veloce. È in seconda posizione nel campionato costruttori, e sembra essere lanciata nella sfida contro la Red Bull, per il titolo iridato. Insomma, ci credono sempre di più! Lo crede il team, ma anche i piloti, Lando Norris e Oscar Piastri, i quali in ogni pista riescono a competere con gli avversari per la vittoria. Di sicuro ne vedremo delle belle anche a Spa.

La Scuderia Ferrari, dopo i disastrosi ultimi Gran Premi tra errori e prestazioni non ottimali, in Ungheria è apparsa in una forma migliore… anche se non ancora perfetta! L’obiettivo è migliorare questa situazione, e tornare a lottare per le prime posizioni, come è accaduto nelle prime gare della stagione. Riuscire a recuperare terreno nei confronti della Red Bull, e ora anche della McLaren, e non perdere ulteriori posizioni in classifica. Insomma, chiudere questa prima parte della stagione nel modo migliore, andare in pausa estiva con più ottimismo, in vista delle gare finali di questo 2024. Charles Leclerc e Carlos Sainz, sperano di poter ottenere di più, e lottare per le prime posizioni.

Queste ultime gare, si è vista una ripresa della Mercedes, anche se non ancora al top. Dopo un lungo digiuno, Lewis Hamilton in Gran Bretagna ha potuto riassaporare la gioia di conquistare la vittoria. George Russell ha vinto in Austria, anche lui dopo molto tempo. In Ungheria, ci sono stati alti e bassi, in particolare con Russell che ha avuto più difficoltà, mentre per Hamilton è andato meglio, con tanto podio. Il 7 volte campione del mondo è stato in grado di difendersi dagli attacchi di Max Verstapen, segno che la vettura ora risponde meglio. Vedremo come se la caveranno in Belgio, di sicuro saranno nella lotta.

Fin dal suo esordio in Formula 1, il GP Belgio ha sempre regalato numerose sorprese e colpi di scena. Le caratteristiche uniche della pista, dove è il pilota a fare la differenza permettono situazioni interessanti. Spesso è anche il meteo, il più delle volte imprevedibile a condizionare la gara.

CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS

Il circuito di Spa-Francorchamps, sorge nella località di Francorchamps a ridosso delle Ardenne in Belgio. Il tracciato fu costruito nei primi anni ’20, unendo le strade che collegavano i paesi di Stavelot, Francorchamps e Malmedy. Originariamente la pista era lunga 14,9 chilometri, diventando una delle più spettacolari del mondo per le emozioni e l’adrenalina che trasmetteva.

Nel 1924, ospitò la prima corsa automobilistica per poi subire varie modifiche nel corso degli anni, per rallentare le vetture. Ospitò la Formula 1 fino al 1970, con il giro record segnato da Chris Amon con una velocità media di circa 245 km/h. Nel 1979, ci furono ulteriori lavori, che crearono il tracciato attuale, lungo circa 7 chilometri.

La Formula 1 tornò a Spa nel 1983, ritrovando lo stesso fascino e una pista modificata. Spa è considerato il più lungo circuito del campionato e anche tra i più tecnici con la pioggia spesso qui protagonista, talvolta intensa in un tratto ed asciutta in un’altra parte. Una pista old-school caratterizzata da continui dislivelli e altre variabili, che la rendono molto amata dai piloti e dagli appassionati del motorsport, oltreché per il suo fascino e l’adrenalina che si percepisce. È molto molto impegnativa per i motori e i circa 55 cambi di marcia sul giro che i piloti dovranno fare, con una media oraria di circa 227 km/h.

È una pista molto impegnativa anche per i freni. La prima difficile frenata è al tornante La Source, dove le monoposto arrivano decelerando di oltre 200 km/h, passando da circa 285 a 80 km/h. La curva, può contare di un’ampia via di fuga che permette di impostare diverse traiettorie, per poi immettersi in uno dei tratti più iconici del tracciato, cioè l’Eau Rouge-Raidillon, una curva a esse in salita che conduce sul lungo rettilineo del Kemmel, dove in passato ci sono stati molti spettacolari sorpassi. Dopodiché si entra nella esse Les Combes, con una delle frenate più toste del tracciate. Da qui si va in discesa verso il tornante Bruxelles e poi a Pouhon, una curva veloce a sinistra che sottopone i piloti a sollecitazioni molto elevate. Altra importante frenata, alla Stavelot, per poi dirigersi alla Blanchimont e alla chicane Bus Stop che immette sul traguardo.

È composta da 19 curve, di cui 9 a destra e 10 a sinistra e lo si percorre in senso orario.

DRS

Come di consueto, la FIA, ha reso nota le zone dove sarà possibile attivare e sfruttare il sistema DRS. Saranno ben due le zone DRS sul circuito belga.

la prima, sul rettilineo principale tra curva 18 e la 1; la seconda, nel rettilineo del Kemmel, che dal Radillon porta a Les Combes.

I punti di attivazione, saranno piazzati prima della Bus Stop e prima dell’Eau Rouge.

PIRELLI: C2, C3, C4

C2 P Zero White Hard;

C3 P Zero Yellow Medium;

C4 P Zero Red Soft

Sono le tre mescole centrali della gamma, scelte da Pirelli per il weekend del GP Belgio 2024. Stessa scelta vista nelle ultime due edizioni.

Il circuito di Spa-Francorchamps è caratterizzato da dislivelli e carico estremo ai quali i pneumatici sono sottoposti, soprattutto all’Eau Rouge e Raidillon. In quel punto, i piloti a loro volta subiscono variazioni di forza G in pochissimo tempo. Anche l’asfalto tende a essere aggressivo sulle gomme.

Quest’anno, la pista ha subito dei lavori di modifica, con un nuovo asfalto su gran parte della stessa. Ciò sarà un fattore importante da tenere in considerazione per i team, nella preparazione del weekend e in particolare la gara.

Pirelli dal canto suo, ha già potuto valutare il nuovo asfalto in occasione dell’ultima 24 Ore di Spa, andata in scena un mese fa. In quell’occasione, le vetture GT3 dotate di pneumatici Pirelli, hanno girato tre secondi più veloci rispetto alla passata stagione con le stesse mescole.

Ovviamente, il livello prestazionale delle vetture GT non sono paragonabili con quello di una vettura di Formula 1. Sicuramente da ciò che è emerso, e poi analizzato da Pirelli, il nuovo asfalto causerà una riduzione dei tempi sul giro e un notevole aumento del livello di grip sui tratti che hanno subito la modifica.

Tuttavia, per essere certi i team di Formula 1 dovranno studiare attentamente, il livello di grip ed eventuali problemi di usura e graining.

Il GP del Belgio, per il secondo anno consecutivo si svolgerà in piena estate, visto che solitamente tra fine agosto e settembre, il paese è colpito da maltempo e temporali anche intensi. Situazione meteorologica, che spesso ha condizionato lo svolgimento del weekend di gara della Formula 1. Lo scorso anno, la pioggia ha fatto la sua comparsa, con tanto di temperature basse. Vedremo come andrà quest’anno, anche se il meteo è sempre stato piuttosto imprevedibile, tra settori in cui può piovere e altri no, oltre al rischio di aquaplaning in altri punti.

Altro fattore da considerare, è la possibile entrata in pista della Safety Car.

Qui di seguito in anteprima, la scelta delle gomme Pirelli per il weekend a Spa-Francorchamps.

A brand new track surface at Spa-Francorchamps. Read the preview of the #BelgianGP here 👇https://t.co/V116OKEWeD pic.twitter.com/gykGA4M6uc — Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 23, 2024

CHE TEMPO FARA’?

Secondo quanto riporta l’ultimo bollettino meteo per il GP Belgio 2024, il weekend potrebbe essere condizionato dalla pioggia e temperature più basse rispetto alle ultime gare, e in particolare l’Ungheria.

Pioggia che potrebbe interessare le giornate di venerdì e sabato… mentre la situazione è più incerta per la giornata di domenica: è previsto tempo sereno, ma con qualche probabilità di pioggia.

In ogni caso, è sempre difficile ottenere un’esatta previsione, visto che a Spa-Francorchamps il meteo è sempre stato imprevedibile e variabile. Per questo motivo, consigliamo di tenere monitorate le previsioni meteo, onde evitare spiacevoli inconvenienti durante tutto il weekend e in particolare la gara.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni meteo, per il GP Belgio 2024:

Venerdì 26 luglio 2024

Temperature: max 23°C, min 17°C; cielo nuvoloso. Possibilità di pioggia debole e pioviggine per tutta la giornata. Umidità al 74%. Vento atteso sui 15 km/h.

Sabato 27 luglio 2024

Temperature: max 18°C, min 17°C; cielo nuvoloso fin dal mattino. Pioviggine e pioggia debole per tutta la giornata. Umidità al 92%. Vento atteso sui 7 km/h

Domenica 28 luglio 2024

Temperature: max 20°C, min 10°C; cielo con nubi sparse. Probabilità di pioggia debole e schiarite a metà mattina. Umidità al 59%. Vento atteso sui 7 km/h