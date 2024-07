Perez: “In Belgio punto al podio”

Perez vuole dimenticare “l’incubo” dell’Ungheria rimediando col Belgio

Il messicano si concentra sul voltare pagina e ricorda che venerdì e domenica, in termini di ritmo, erano stati positivi all’Hungaroring. Assicura di essere concentrato a massimizzare la prestazione, lontano dai rumori di una possibile “partenza” dopo le vacanze estive. Sergio Perez non vuole parlare del suo possibile addio alla Red Bull ma anzi vuole dimostrarsi degno in Belgio. Il pilota lo ha smentito a più riprese, e categoricamente.

Ma, dopo l’incidente nelle qualifiche in Ungheria, le voci sono aumentate. Ma bisogna lasciarsi alle spalle “l’incubo” vissuto a Budapest. E Perez guarda già al Belgio dove spera di poter entrare nella lotta per il podio.

L’incidente nel Q1 dello scorso fine settimana all’Hungaroring ha scatenato diversi commenti che hanno lanciato ancora una volta un campanello d’allarme. Helmut Marko ha già dato la data per una nuova valutazione della prestazione del messicano: sarà dopo Spa. E Christian Horner è stato chiaro: “Non possiamo correre su una gamba sola”. E con quell’unico punto di forza si riferisce a Max Verstappen, che continua a guidare il Campionato del Mondo nonostante la Red Bull non sia più la macchina più veloce.

Quest’ultimo è ciò che più preoccupa il caposquadra, concentrato sulla vittoria dei Costruttori, e che si riconosce come un uomo paziente. Il dubbio, allora, è evidente: c’è una clausola di prestazione nel contratto di ‘Checo’ Pérez? Il consigliere della squadra ha già chiarito che ci sono sempre questi tipi di scappatoie.

E questo, tenendo conto che il contratto è appena stato rinnovato, potrebbe essere importante per presentare il futuro delle sedi di Milton Keynes. Tuttavia Pérez ha voluto astrarsi da questa informazione. Il suo discorso è sempre stato lo stesso: adempirà quanto firmato nel contratto. E continua concentrato nel suo lavoro per non abbandonare la traiettoria vista venerdì, nelle libere, e domenica in gara.

Perez vuole dimostrare il tutto per tutto prima di essere rimandato a settembre

L’uscita, per lui, non è stata facile in Ungheria. Successivamente, però, è riuscito a risalire al settimo posto, davanti a George Russell. Qualcosa che gli ha fatto grattare qualche punto, dopo il quinto posto del compagno di squadra. “È stato un incubo, il primo stint è stato davvero complicato” ha detto riguardo alle prime fasi della gara. “Nel secondo e terzo stint avevamo un buon ritmo, siamo riusciti a superare George, e penso che il settimo posto fosse il massimo che avremmo potuto fare“ ha aggiunto.

“Devo restare con gli aspetti positivi, abbiamo avuto un venerdì molto forte , abbiamo fatto una gara molto forte in termini di ritmo, quindi questo è positivo e sono sicuro che il resto verrà da sé” ha confessato. “È questione di tempo, la cosa più importante è che il ritmo ci sia, e spero davvero che in Belgio io possa lottare ancora per il podio” ha concluso.

Ma la Red Bull quest’anno non è stata così solida come lo scorso e Perez in Belgio potrebbe soffrire. Né in termini di prestazioni, né nei rapporti interni alla squadra. Le cose sono cambiate e il caos intorno a Milton Keynes, invece di scomparire, è andato aumentando.

La prestazione di Pérez, lontana da quella di Verstappen in termini di punti, può fare il resto. Marko ha già lasciato intendere che i colloqui si svolgeranno dopo il Belgio. Qualcosa di cui il pilota non vuole nemmeno sentire parlare.