Onorato Zanardi a Long Beach con l’ingresso nella Walk of Fame

Il pilota italiano di Formula 1 e campione di CART negli anni ’90, Alex Zanardi, viene finalmente inserito nella Walk of Fame a Long Beach

Alex Zanardi, il campione motoristico italiano, è stato per anni invitato a Gran Premio di Long Beach in qualsiasi ruolo ufficiale di gara volesse. GP che ha fatto la storia del Bolognese che, nel 1998, dopo un contatto al via che lo aveva portato nelle retrovie, venendo pure doppiato, vide Alex Vincere in maniera strabiliante. Le vittorie del 1997 e del 1998 sono state la seconda e la terza di una serie di quattro vittorie consecutive per i piloti Ganassi; iniziata da Vasser nel 1996, con le vittorie consecutive di Zanardi e poi di Juan Pablo Montoya nel 1999. Il trio ha anche portato al team anche quattro campionati in quel periodo. Ora Zanardi fa il proprio ingresso nella Walk of Fame del Gran Premio.

Da tempo vi era l’intenzione di inserirlo all’interno della Walk of Fame, ma il pilota italiano si è sempre trovato a dover rifiutare gli inviti per motivi agonistici. Era infatti sempre molto occupato con gli allenamenti per le paralimpiadi con la handbike o semplicemente con la condivisione di contenuti motivazionali. Dunque, giovedì, in assenza di Zanardi, ancora in convalescenza dopo l’incidente del 2020, è stato comunque inserito nella Walk of Fame.

Today was a special day in the history of Long Beach Motorsports. Drivers #AlexZanardi and @BillAuberlen were inducted into the LB Motorsports Walk of Fame.

To read more, visit https://t.co/k2DI9VTWrX — Acura Grand Prix of Long Beach (@GPLongBeach) April 8, 2022

La decisione del promotore di gara Jim Michaelian, che ha inserito Zanardi nella 16a classe della Walk of Fame, è stata presa in quanto “Abbiamo sentito che era il momento di dare ad Alex il giusto riconoscimento che merita”. È stato onorato dall’ex proprietario del team Chip Ganassi, dall’ex compagno di squadra Jimmy Vasser. Anche Max Papis, suo amico d’infanzia dall’Italia e attuale membro del controllo delle corse IndyCar ci ha tenuto a omaggiare Alex. Il trio ha condiviso ricordi sentiti di Zanardi, due volte campione della serie CART e vincitore di 15 gare in quattro stagioni.

Il campione, l’incidente e la rinascita

Alex Zanardi purtroppo non è solo ricordato per i suoi successi nel mondo del motorsport o per le stagioni in Formula 1, ma soprattutto per l’incidente del 2001. L’incidente in Germania, che gli tolse entrambe le gambe, non lo ha però mai fermato. Si è rilanciato in una seconda carriera nell’handbike. Ha vinto sei medaglie paralimpiche, di cui 4 ori, tra Londra e Rio.

“Credo di avergli parlato una volta dell’incidente“, ha detto Ganassi. “E poi la sua vita è andata avanti da lì. Non abbiamo mai più parlato delle sue gambe. Pensavamo tutti che fosse la fine di una grande carriera, e non ci siamo resi conto che non era la fine di una carriera, ma l’inizio di un’altra grande carriera. Alex ha messo insieme una vita che 10 uomini non avrebbero potuto realizzare”.

Con Max Papis ha sempre scherzato sul dramma dell’incidente. Ha ricordato che il giovedì aveva corso con Zanardi in Germania prima dell’incidente e quando lo ha visitato in ospedale, Alex era fissato con le scarpe che Papis indossava. “Mi ha chiesto se erano nuove, ho detto, ‘Le ho comprate due settimane fa,’ e lui ha detto ‘Vedi! Questa è una buona cosa! Quello che è successo a me, non dovrò spendere soldi per comprare scarpe nuove’. La sua vita ha cambiato la vita di tante persone, soprattutto in Italia. Dopo il suo incidente, ha mostrato alla gente che si può avere un’altra vita anche se si affrontano le avversità”.

Non mollare mai

L’uomo che non conosce limiti è stato purtroppo colpito di nuovo nel giugno 2020 in una gara di handbike a Siena. Zanardi ha subito gravi ferite alla testa per una manovra che lo ha portato in mezzo alla strada, venendo colpito da un camion. Ha trascorso 18 mesi in ospedale prima che sua moglie, Daniela, lo riportasse a casa. “Il recupero continua ad essere un processo lungo. A volte bisogna anche fare due passi indietro per farne uno in avanti. Ma Alex dimostra ancora e ancora che è un vero combattente“, ha dichiarato Daniela a BMW all’inizio di quest’anno.

“È importante per lui tornare con la sua famiglia e nel suo ambiente familiare”, ha detto. “Bisogna anche considerare che, a causa della situazione del Corovavirus, Alex ha avuto intorno a sé per un anno e mezzo solo persone con maschere e dispositivi di protezione. Inoltre, a causa delle ampie e importanti misure di protezione nella clinica, le possibilità di visita sono, ovviamente, molto limitate”.

Parla nuovamente Papis: “Ora sta attraversando un’altra avversità, ma so che non c’è nessuno meglio di lui per dimostrare che non sei finito quando ti viene lanciata una palla curva. Si reagisce e si fa succedere qualcos’altro, questo è quello che fa Alex“.

L’inventore dei donuts e le celebrazioni

Michaelian ha messo in evidenza come Zanardi, due volte vincitore di Long Beach in quattro partenze in carriera, ha inventato il burnout della vittoria, i cosiddetti donuts, dopo il trionfo del 1997. Non sicuramente uno dei burnout dei migliori, ma Zanardi ha perfezionato la celebrazione attraverso cinque vittorie di quell’anno.

“Era come mezza ciambella, era terribile. Ma ha fatto molta pratica quell’anno e ha iniziato a perfezionarlo“, ha detto invece Vasser. “E tutta l’adulazione che ha ricevuto per questo è stata incredibile. I fan venivano da noi con scatole di ciambelle in pista“. Nel 1997, quando Zanardi ha iniziato i burnout, Vasser era il campione in carica e alle prese con una stagione senza vittorie. I donuts “stavano iniziando a diventare un po’ fastidiosi per me, in realtà”, ha ammesso Vasser.

Zanardi ha mantenuto il suo compagno di squadra motivato cercando di convincere Vasser ad ideare una propria celebrazione per la vittoria; Vasser ha scherzato dicendo che avrebbe schiantato l’auto di Ganassi contro il muro quando finalmente avrebbe vinto nel 1997. La vittoria di Vasser arrivò nel finale di stagione, a Laguna Seca, dove Zanardi finì secondo e si aggiudicò il campionato.

“Sto venendo giù dal cavatappi e lui mi affianca e agita selvaggiamente le braccia. Ho pensato ‘Che bello, è felice per me‘” ha dichiarato Vasser. “Ma quello che stava facendo è salutare, ‘Questa è l’ultima curva! Non hai ancora distrutto la macchina!‘ Così mi ha sbattuto contro e mi ha spinto contro il muro e mi ha aiutato a schiantarmi con la macchina. Così abbiamo festeggiato. È stato semplicemente il momento migliore della mia vita“.