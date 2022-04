Hamilton presto cittadino brasiliano onorario?

Un membro del Congresso ha lanciato la proposta: Hamilton presto con la doppia cittadinanza?

Dopo la carica di “Sir”, Lewis Hamilton potrebbe ricevere un altro importante riconoscimento: lo stato del Brasile sarebbe infatti pronto a nominarlo suo cittadino onorario. Il sette volte campione del mondo non ha mai nascosto l’amore per la terra di Ayrton Senna, che lo ha sempre accolto calorosamente. Un legame reciproco che si è rafforzato ulteriormente in occasione dello scorso novembre 2021, sulla pista di San Paolo, dove Lewis ha firmato una gara da incorniciare sotto gli occhi dei tifosi lì presenti; sul podio, dopo la vittoria, aveva persino portato con sè la bandiera gialla e verde.

Nei giorni scorsi, tra un volo intercontinentale e l’altro, il pilota di casa Mercedes ha fatto una sosta proprio a San Paolo, in occasione del VTEX day, accolto da centinaia di sostenitori in trepidazione. E, proprio a seguito del suo intervento sul palco, si è diffusa la notizia di un possibile riconoscimento di Lewis come cittadino onorario del Brasile da parte dello stato. La reazione dell’inglese? Irrefrenabile entusiasmo, come testimonia il tweet da lui pubblicato.

🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) April 13, 2022

Hamilton su Twitter: “Diventare cittadino del Brasile? Ne sarei onorato”

L’idea è stata proposta dal membro del Congresso Andre Figueiredo dopo il GP dell’anno scorso, dove i tifosi hanno cantato il nome di Hamilton accanto a quello di Senna. In effetti, lo stesso Lewis ha più volte detto di voler visitare il Brasile con maggiore regolarità in futuro: “Neymar e Gabriel [Medina] mi invitano ogni anno, ma non ne ho mai avuto la possibilità: sto aspettando il mio passaporto brasiliano“, ha dichiarato scherzando.

Ma adesso la possibilità che questo accada davvero è più che concreta. Lui ne sarebbe onorato.