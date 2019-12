Ocon: “Sapevo che Leclerc avrebbe battuto Vettel”

Lettura in 1 minuto

Esteban Ocon ha dichiarato di non essere rimasto sorpreso dal fatto che Leclerc, al suo primo anno in Ferrari, abbia chiuso davanti a Vettel in classifica piloti. Ocon tornerà la prossima stagione ad essere uno dei venti piloti della griglia, essendo stato ingaggiato dalla Renault.

“Charles merita tutto ciò che gli succede. Non è una sorpresa per me“, ha affermato Ocon. “Un anno fa ho detto che se avesse avuto la macchina per fare pole e vincere gare, lo avrebbe fatto. Ho detto anche che sarebbe arrivato davanti a Vettel a fine stagione e così è stato“.

“Ho combattuto per tutta la mia carriera contro di lui, Verstappen e Gasly per arrivare qui. Questo ci ha anche permesso di salire di livello e motivarci a fare meglio“.

Ocon ha poi parlato del suo idolo, Michael Schumacher, al quale si ispirerà il suo casco: “Michael Schumacher è sempre stato il mio modello. Ha cambiato lo sport in termini di prestazioni e di come i team vedono i piloti. Il design del mio casco trae ispirazione dal suo e sarà di nuovo rosso l’anno prossimo. Tuttavia, farò alcune modifiche tra gennaio e febbraio“.

Il neo pilota Renault ha infine espresso le sue prime impressioni sulla sua nuova scuderia, il cui metodo di lavoro è molto diverso da quello della Mercedes.

“Devo ancora fare un po ‘di lavoro per adattarmi , ma ci sono buoni sentimenti tra di noi. I primi due giorni di test sono stati cruciali. Ho visto le differenze tra Mercedes e Renault e ci stiamo già lavorando“, ha detto infine Esteban Ocon.