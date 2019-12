Bottas: “Il mio obiettivo era la riconferma in Mercedes”

Valtteri Bottas è convinto che un anno poco brillante non gli avrebbe permesso il rinnovo del contratto

Approdato in Mercedes nel 2017, ha disputato una buona stagione ottenendo tre vittorie e chiudendo terzo nel Mondiale Piloti. Il 2018, invece, non è stato un anno altrettanto brillante. Non è riuscito ad ottenere nessuna vittoria e a concluso con una lontana quinta piazza nel campionato. Ripensando allo scorso anno, Bottas ha così dichiarato: “Se avessi avuto una stagione simile al 2018 non penso il team avrebbe continuato a lavorare con me”.

BOTTAS: “MI SONO INNAMORATO NUOVAMENTE DI QUESTO SPORT”

Quest’anno il finlandese ha cercato di mostrare l’importante aiuto che può offrire alla squadra. Infatti ha nettamente intensificato le sue prestazioni in pista rispetto al 2018. Ha collezionato ben quattro vittorie e il secondo posto in campionato, subito dopo il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, esibendo tutte le sue qualità di pilota.

Sembra che Bottas abbia lavorato sodo durante la pausa invernale e che abbia ritrovato la determinazione giusta per lottare per il campionato. “Quest’anno mi sono divertito molto di più durante le gare e mi sono nuovamente innamorato di questo sport. Un amore, che probabilmente si era affievolito un po’ durante la scorsa stagione”, ha così dichiarato ai colleghi di Motorsport.

LA RICONFERMA

E’ grazie a un avvio di stagione coi fiocchi che ha raggiunto il suo principale obiettivo, ovvero il rinnovo del contratto con la Mercedes. Il team di Brackley, infatti, aveva la possibilità di scegliere dalla propria rosa anche piloti del calibro di Ocon e Russell che hanno mostrato altrettanta dedizione e talento. Un momento molto delicato per Bottas che sentiva la pressione di una possibile non riconferma. Una riconferma che però, alla fine, è arrivata.

Gli sforzi e il duro lavoro sono stati ricompensati e il finlandese non vede già l’ora di poter tornare a combattere in pista.“E’ molto importante per me e per il mio benessere mentale in generale. Ora posso felicemente dire che ho ancora molti anni davanti a me, in cui spero di migliorare sempre più. Credo che questo sia fondamentale per iniziare il 2020 nel migliore dei modi. Sono felice che il team sappia quanto posso essere competitivo e veloce”, ha così concluso.

Chiara De Bastiani