Ocon avverte: “Sorpassi difficili con le monoposto 2026”

Secondo Ocon, sorpassare con le monoposto 2026 sarà più difficile

Esteban Ocon si dichiara pessimista riguardo ai sorpassi con le monoposto del 2026 insieme al compagno di squadra Oliver Bearman. I piloti Haas sono stati in pista per i tre giorni previsti durante lo shakedown di Barcellona, completando quasi 400 giri secondo fonti non ufficiali. Questo è stato sufficiente per dare al team la possibilità di raccogliere i primi dati sulla nuova VF-26, presentata lo scorso gennaio.

Sulla base delle prime impressioni raccolte durante i test, per i piloti Haas i sorpassi potrebbero rivelarsi ancora più difficili rispetto al passato. Come previsto dal regolamento, la nuova modalità overtake sostituirà il DRS, fornendo una spinta di potenza ai piloti che si trovano a meno di un secondo di distanza dal rivale per facilitare il sorpasso.

“Ho seguito alcune vetture,” ha detto Ocon. “Sembra di perdere un bel po’ di carico anteriore, forse più di prima. Ma ovviamente dovremmo vedere. Questa è solo la mia prima impressione, ma finora sembra difficile sorpassare. Spero che diventi più facile”. Il compagno di squadra Oliver Bearman è d’accordo, sottolineando “un cambiamento significativo nel bilanciamento della vettura”.

Overtake o DRS? Ocon risponde

Come previsto dalla revisione regolamentare per la nuova stagione, sono state introdotte delle componenti mobili sulle ali posteriori e anteriori per ridurre la resistenza aerodinamica. Tuttavia, secondo Ocon, l’aerodinamica attiva può essere paragonata al DRS, abolito per il 2026. “A dire la verità, l’aerodinamica attiva mi delude un po’. È solo un DRS sulla parte anteriore. La usiamo di continuo, non ci offre molti strumenti con cui sperimentare. È più una questione di efficienza” ha commentato il pilota francese.

“In termini di inseguimenti, sorpassare e tutto il resto, non ho avuto una sensazione particolare,” ha dichiarato invece il compagno di squadra Bearman. “Sono riuscito a fare alcuni giri tra le altre vetture, devo dire che è stato un po’ difficile seguire. Ho notato un cambiamento nell’equilibro rispetto alla generazione precedente di monoposto. Ma, ripeto, siamo solo all’inizio”. Per quanto riguarda la nuova modalità di sorpasso, sono ancora pochi i dati raccolti a riguardo.

“La modalità overtake, sì, l’ho provata. Non voglio dare conclusioni affrettate su come andrà. Deve essere regolata e ottimizzata affinché funzioni in modo perfetto, ma per ora trovo che sia difficile sorpassare” ha ribadito il Ocon in merito alle monoposto 2026. Solo nelle prossime sessioni di test si potranno avere delle analisi più definitive riguardo queste prestazioni.

Maria Rita Manica