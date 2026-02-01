Lewis Hamilton promuove la SF-26: “Divertente da guidare”

Le considerazioni di Hamilton sulla SF-26 dopo i test a Barcellona

Lewis Hamilton non nasconde il suo ottimismo nei confronti delle nuove monoposto, definendo la SF-26 “più divertente da guidare”. Il sette volte campione del mondo sta affrontando la quinta revisione del regolamento della sua carriera, caratterizzata da vetture profondamente diverse rispetto alle generazioni precedenti. La Ferrari completa lo shakedown di Barcellona con 145 giri portati a termine nell’ultima giornata.

Le considerazioni del pilota britannico dopo tre giorni alla guida della SF-26 offrono una prospettiva interessante sulla nuova generazione di vetture. Il bilancio dei test della Ferrari conta ben 444 giri, per un totale di 2.050km percorsi da Hamilton e Leclerc. “Le nuove monoposto sono in realtà molto divertenti da guidare. La vettura è sovrasterzante e scorrevole. È più facile da riprendere e decisamente più piacevole” ha dichiarato il pilota di Stevenage. “Guidare in condizioni di bagnato già dall’inizio si è rivelato utile. Nel complesso il nostro è stato un avvio molto solido”.

Un inizio incoraggiante per la Ferrari

Anche il team principal Fred Vasseur si è espresso positivamente riguardo i test portati a termine. “Possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto qui a Barcellona. L’obiettivo primario era verificare la reattività dei sistemi della vettura e il loro funzionamento. Abbiamo accumulato più dati possibili e confermano che la base è solida. Ora torniamo a Maranello per lavorare su quanto abbiamo imparato questa settimana. C’è tanto da analizzare per migliorare” ha dichiarato.

Per ora, Barcellona non fornisce risposte definitive sulle prestazioni, ma solo delle prime impressioni sulle vetture. “Dobbiamo sicuramente migliorare, come tutti. Ma sento una mentalità vincente in ogni membro del team. È una cosa positiva per me” ha affermato Lewis Hamilton, riconfermando le sue sensazioni positive sulla SF-26. I commenti del pilota britannico affiancano una valutazione ottimistica dei test fatti fino ad ora. “Non abbiamo avuto momenti di inattività, anche se potrebbero verificarsi nelle prossime settimane. Sono stati giorni davvero positivi per noi. Ma non ci illudiamo, c’è comunque del lavoro da fare,” ha sottolineato il sette volte campione del mondo.

Le monoposto 2026, più sensibili agli input del pilota e con meno carico aerodinamico, debutteranno di nuovo in pista a febbraio. Le prime impressioni sulla nuova generazione di vetture si confermano positive in attesa dei prossimi test ufficiali in Bahrain, che si svolgeranno in due sessioni diverse. La stagione di Formula 1 inizierà a marzo con il Gran Premio d’Australia.

Maria Rita Manica