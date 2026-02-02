Brundle: la battaglia fondamentale che può accendere la Formula 1

Brundle analizza la battaglia McLaren-Mercedes nella prossima stagione di Formula 1

Secondo Martin Brundle, la battaglia al vertice può accendere la nuova stagione di Formula 1, con un fornitore di power unit deciso a rilanciarsi proprio contro uno dei team clienti. Per l’ex pilota di Formula 1, l’ipotesi di vedere una lotta vivace tra Mercedes e McLaren potrebbe concretizzarsi già quest’anno.

Durante le ultime due stagioni la McLaren ha dimostrato di essere in ottima forma, una prova è stata la conquista del campionato costruttori per due anni consecutivi. A questo va aggiunto il trionfo di Lando Norris nella lotta per il titolo piloti. I suoi successi derivano dall’utilizzo di un propulsore Mercedes. Proprio il team di Brackley, sta provando a insediarsi nell’apice della gerarchia di quest’anno. Brundle ha fatto intendere che la scuderia ha intenzione di affermarsi anche oltre i suoi team clienti.

Le strategie dei team

“Provate a immaginare di essere Toto e di partecipare a una riunione del consiglio di amministrazione nella sede centrale della Mercedes, e di sentir dire che McLaren, il loro team clienti, ha vinto gli ultimi due campionati del mondo. (Toto) E’ un uomo estremamente competitivo e cercherà di battere la McLaren“, ha affermato Brundle a Sky F1.

Durante i test di collaudo di Barcellona avvenuti la scorsa settimana, il propulsore Mercedes si è dimostrato affidabile, totalizzando più di 1100 giri con Mercedes, Alpine e McLaren. Il team Mercedes è per molti il favorito per il successo in questa stagione, la McLaren, invece, farà di tutto per difendere il titolo e Brundle pensa che la battaglia potrebbe diventare ancora più vivace.

“Le normative stabiliscono che non possono limitarsi a essere il team ufficiale e poi fornire ai team clienti un prodotto non affidabile“, ha aggiunto. “Grazie a mesi di sviluppo e all’utilizzo nel simulatore, hanno una conoscenza approfondita di tutti gli aspetti di quella power unit. Sono sicuro che riferiscano alla McLaren solo le informazioni strettamente necessarie e il più tardi possibile, come ci si aspetterebbe“.

Secondo il britannico, la Mercedes cercherà in tutti i modi di battere la McLaren e la sfida sarà reciproca. Motivo per cui la battaglia potrebbe diventare più vivace. Se la Mercedes però non dovesse riuscire a vincere con la propria vettura, sarebbe comunque preferibile vedere trionfare un’altra squadra con la sua power unit.

Aurora Ricci