Red Bull, nuovo grattacapo per Verstappen in Brasile

Dopo la doppia sanzione di 20″ al GP Messico, per Max Verstappen e Red Bull l’incubo penalità non finisce qui…

Max Verstappen e la Red Bull potrebbero incappare in una nuova penalità, da scontare in Brasile. Questa volta, per via della sostituzione del motore. Il team di Milton Keynes, si ritrova a dover installare una nuova power unit sulla vettura dell’olandese, affinché possa affrontare le ultime gare della stagione 2024. Non è da escludere che possa farlo in vista della tappa di Interlagos, tenendo conto che si tratta di una pista dove i sorpassi sono possibili.

L’attuale leader del Campionato piloti, ha un vantaggio di soli 47 punti su Lando Norris, si appresterebbe così a dover scontare una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza. Situazione prevista dal regolamento, una volta che nel corso della stagione, sono state effettuate le tre sostituzioni di power unit a disposizione, senza finire penalizzati. E alla Red Bull, non è sembrava una cattiva idea, come riporta Motorsport.com, anche se questo porterebbe Max, a iniziare il GP Brasile molto indietro sulla griglia di partenza.

Che disastro in Messico

Il weekend del GP Messico, non si è rivelato particolarmente felice per Max Verstappen. Già nelle prove libere di venerdì, l’olandese non si è trovato bene, tra vari problemi al motore che obbligò il team a sostituirlo per il prosieguo del fine settimana. Fu utilizzata una power unit di riserva, che ha evitato altri problemi meccanici, malgrado avesse già accumulato chilometri.

Verstappen si è rivelato il secondo pilota più lento, con una velocità di 299,6 km/h contro i 303,1 km/h di Sergio Perez… e i 307,9 dei rivali principali con Lando Norris, che si prese il secondo posto.

La scelta del team Red Bull di fornire a Max Verstappen una nuova power unit, malgrado il rischio che andrebbe a incorrere, arriva in un momento chiave della stagione. Non solo per l’olandese, ma anche per lo stesso team.

Nel Campionato Costruttori, Red Bull è in terza posizione. A seguito della vittoria di Carlos Sainz e del terzo posto di Charles Leclerc in Messico, la Ferrari ha superato la Red Bull con tanto di vantaggio di 25 punti. La doppia sanzione di Max Verstappen, che lo fece terminare la gara in sesta posizione, e il 17° posto di Perez, ha fatto sì che il team scivolasse di un posto in classifica.

Il pessimo risultato di Sergio Perez, quasi mai in lotta per la top ten e dunque zona punti, ha ulteriormente alimentato le voci di un suo prossimo appiedamento. In quest’occasione, Christian Horner ha dato un avvertimento pubblico, a seguito della prestazione del pilota messicano: “Arriva un momento, in cui si dovranno prendere delle difficili decisioni“.