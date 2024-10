GP Messico, la sintesi della gara

Straordinario il weekend di Carlos Sainz che porta la Ferrari sul podio, seguito da Norris e dal compagno di sqaudra Leclerc. Perez é quindicesimo

Il circuito del Messico é tradizionalmente un circuito in cui bisogna fare grande gestione per evitare il surriscaldamento di gomme, motore ed elettronica. E sta proprio in questo la difficoltá per i piloti. Si é trattato di un weekend straordinario per Carlos Sainz che, dopo la pole position di ieri, chiude in prima posizione. Inizialmente la partenza non era stata buona per Sainz che finisce sull’erba a seguito della mossa di Verstappen che lo spinge fuori.

Sempre ai primi giri Yuki Tsunoda finisce a muro ed é costretto ad abbandonare il circuito. Fuori anche Albon, anche lui finito a muro. Al terzo giro dunque entra la Safety Car che rientra al sesto giro. Quanto al pilota di casa, Sergio Perez, viene penalizzato di 5s per falsa partenza in quanto partito mezzo metro davanti rispetto alla linea di partenza.

La bagarre tra Verstappen e Norris vale a Leclerc un grande sorpasso che lo porta in seconda posizione alle spalle del compagno di squadra. Proprio Max Verstappen finisce sotto investigazione per aver forzato Norris fuori pista. Ben 20s di penalitá per l’olandese anche per aver tratto vantaggio dalla pista. Tuttavia, l’olandese riesce a rimontare e risale su in griglia chiudendo in quarta posizione.

CARLOS SAINZ WINS THE MEXICO CITY GRAND PRIX!!! FERRARI MAKE IT BACK-TO-BACK WINS!! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/YsZkarpYNe — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Le due Mercedes conducono la gara battagliandosi tra loro e chiudono in quarta e quinta posizione rispettivamente. Nelle fasi finali i doppiati giocano un ruolo cruciale per Norris e Leclerc. Leclerc viene profondamente rallentato e cosí facilita l’arrivo di Norris. Proprio Norris che, grazie alla scia di Stroll, raggiunge Leclerc. Il monegasco ha una defaillance e mette quasi la vettura a muro, ma riesce a tenerla a bada. Norris lo supera e cosí finisce in seconda posizione alle spalle di Sainz.

La competizione si conclude con la straordinaria performance di Sainz. I due della Ferrari continuano a lottare per il mondiale costruttori piazzandosi adesso in seconda posizione, dopo la McLaren. Norris dal canto suo continua a lavorare sodo per il monciale Piloti. Non un weekend ottimale per la Red Bull con Verstappen che nonostante tutto chiude sesto.