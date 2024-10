Colapinto respinge le voci su un ingaggio in Red Bull

Colapinto nega. 2025 in panchina

Il pilota della Williams, molto richiesto, nega di essere in lizza per un posto in Formula 1 nel 2025. Il pilota della Williams, Franco Colapinto, ha smentito le voci secondo cui sarebbe in lizza per un posto nel team RB Formula 1 della Red Bull, lasciando intendere che nel 2025 non sarà nemmeno in griglia.

Colapinto ha stupito il paddock della Formula 1 con le sue ottime prestazioni e l’atteggiamento calmo. Un ottimo risultuto, dopo aver sostituto a metà stagione Logan Sargeant. Nelle sue cinque gare finora, l’argentino ha ottenuto cinque punti e non è mai arrivato sotto il 12° posto, con un’altra esibizione combattiva al Gran Premio del Messico di domenica.

Non c’è posto per Colapinto come pilota titolare alla Williams l’anno prossimo, dato che il team ha già ingaggiato Carlos Sainz della Ferrari , vincitore del Gran Premio di domenica, per affiancarlo ad Alex Albon.

Ma le prestazioni del 21enne hanno attirato abbastanza attenzione da renderlo un candidato per la Sauber e la Red Bull, che potrebbe avere un posto nel suo team RB per Colapinto.

Ma nonostante ci siano stati colloqui informali tra Williams e Red Bull, con il capo del team Williams James Vowles disposto a prestare il suo pilota di riserva, Colapinto ha respinto le voci secondo cui potrebbe essere sulla griglia di partenza della F1 l’anno prossimo.

“No, al momento non capisco molto di cosa stanno parlando. Non so da dove provengano”, ha detto Colapinto.

“Non ho un posto per l’anno prossimo e al momento non corro in Formula 1. Probabilmente correrò da qualche altra parte”.

Franco punta la Formula 1 ma non è ancora il momento, tantomeno con Red Bull

“Spero di dimostrare di meritare un posto e tornare nel ’26 o nel ’27. È il mio obiettivo, ed è il motivo per cui sto facendo quello che posso gara dopo gara. Ecco perché [dopo le qualifiche] sono rimasto deluso dal risultato e sto solo cercando di dare il massimo, sessione dopo sessione, per provare a dimostrare che merito di essere qui“.

Sebbene si sappia che la Red Bull è interessata a Colapinto, il consulente piloti Helmut Marko ha lasciato intendere che il team non è propenso ad assumere piloti esterni in prestito quando ha un suo programma junior, con il favorito Isack Hadjar anch’egli in attesa.

Riguardo al potenziale prestito di Colapinto a RB, Vowles ha aggiunto: “Penso che in tutte queste cose al momento, bisogna partire dalle basi.

Si è guadagnato un posto in griglia e il nostro obiettivo è aiutarlo a trovargli un posto in tal senso”.