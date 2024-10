GP Messico, Sainz: “Volevo fortemente questa vittoria”

Carlos Sainz conquista la vittoria del GP del Messico e rilancia la Ferrari alla lotta per il mondiale costruttori

Si chiudono le luci sul weekend di Città del Messico con una vittoria tutta latina: Sainz trionfa nel GP del Messico, completando un Gran Premio perfetto. Lo spagnolo, già dalle sue dichiarazioni, aveva dimostrato di essere un uomo in missione, deciso a conquistare la vittoria all’Autódromo Hermanos Rodríguez. Il pilota Ferrari, partito dalla pole, dopo aver perso la prima posizione è riuscito facilmente di recuperarla andando a imporre un ritmo impressionante. Solo Norris sembrava in grado di raggiungerlo, ma la battaglia iniziale con Verstappen lo ha rallentato. La monoposto della scuderia di Maranello è stata in perfetta sintonia con Sainz, permettendogli di gestire al meglio i pneumatici e di aumentare il vantaggio sui rivali giro dopo giro.

Sainz, intervistato da Marc Gene, ha dichiarato che: “È incredibile. Volevo fortemente questa vittoria; ne avevo bisogno per me stesso. Cercavo un ultimo successo con la Rossa, ed è fantastico averlo ottenuto proprio qui”. Parlando delle ultime gare in calendario, lo spagnolo, ha detto che: “Restano altri quattro GP, e voglio godermeli: se si presenteranno altre opportunità di vincere, cercherò di non lasciarmele sfuggire. Il sorpasso decisivo su Verstappen non l’avevo pianificato; mi dava fastidio essere stato passato da lui al via. Ho provato a sorprenderlo: ero un po’ lontano, ma non avevo nulla da perdere. Diciamo che ci ho creduto, sentivo di potercela fare. Questo era il posto giusto per vincere: qui c’era tutta la mia famiglia, e in Messico ho tantissimi tifosi.”

Un sogno per la Rossa

Il successo di Sainz, insieme al terzo posto di Leclerc, riapre la corsa al mondiale costruttori per la Ferrari. La scuderia di Maranello, negli ultimi sedici anni, non è mai stata così vicina a conquistare il titolo riservato ai team. L’ultimo trionfo risale al 2008, quando la coppia Massa-Raikkonen portò a casa la vittoria nel drammatico GP del Brasile, dove Hamilton vinse il suo primo titolo. Per la Ferrari sarebbe un successo su tutta la linea, considerando come era iniziata la stagione.