Nuovo Codice della Strada: vietate bottigliette d’acqua e sigarette in macchina | Quel po’ di comfort per sopravvivere costa oggi 344€

Il Codice della Strada parla chiaro anche in merito al fatto di portare in auto bottigliette d’acqua e sigarette in macchina. Queste azioni vi costeranno una sanzione di 344€.

Gli automobilisti stanno attendendo con molta ansia che il nuovo Codice della Strada venga approvato, dovrebbero mancare poche settimane ormai, prima che diventi ufficiale. Queste nuove normative dovrebbero cambiare le abitudini scorrette che molti commettono alla guida.

Le percentuali di morti su strada sono aumentate, per questo motivo è stato necessario da parte del governo, intensificare e inasprire le sanzioni, con la speranza che molti atteggiamenti incoscienti possano essere corretti.

Tra le abitudini che causano anche spesso incidenti, ci sono quelle di portare le bottigliette d’acqua e le sigarette in auto. Queste azioni vi costano 344€, ecco cosa dice in merito il CdS.

Il nuovo Codice della Strada: novità in arrivo

Il nuovo Codice della Strada dovrebbe diventare legge fra poche settimane e da quello che si vocifera da diversi mesi, le pene saranno molto più severe, motivo per cui gli automobilisti farebbero meglio a mettere “la testa a posto”. I temi più “calienti” riguardano sicuramente l’utilizzo dello smartphone alla guida, così come il superamento del limite di velocità e la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Per questi reati in alcuni contesti è prevista anche la detenzione, oltre al pagamento di una multa molto elevata e la sospensione della patente. Inoltre ci saranno novità anche per i neopatentati e per chi guida il monopattino. Insomma, il 2025 sarà l’anno del cambiamento.

Acqua e sigarette in auto: quando possono multarvi

Tra tutti questi cambiamenti ce ne sono alcuni che sono specificati nel vecchio Codice della Strada e che saranno confermati anche in quello nuovo. Una delle regole fondamentali che è meglio apprendere appena si inizia a guidare è l’importanza dell’essere concentrati. Mangiare mentre si guida, così come bere dalle bottigliette dell’acqua, fumare le sigarette, cercare la stazione radio e così via, farà in modo che la vostra attenzione non sia più al 100% sulla strada.

Il CdS non contempla specificatamente il divieto di fare tutte queste azioni, bensì si sofferma molto, con i vari articoli presenti che il guidatore deve tenere entrambe le mani sul volante e soprattutto deve prestare molta attenzione durante la guida e inoltre deve essere sempre pronto a frenare in caso di necessità. Per questo motivo, se gli agenti vi dovessero sorprendere a compiere una di queste azioni, potrebbero decidere di multarvi con una sanzione amministrativa di 344€, come prevede la norma vigente.