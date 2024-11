Pulizia fari, la tua auto ha un pulsante segreto che fa tutto da solo | Se noti questo sportellino non dovrai più grattare a mano

Grandi notizie per gli automobilisti, i quali non dovranno più pulire i fari della propria auto. Se avete questo sportellino, vi basterà azionare questo pulsante e il gioco è fatto.

Le automobili, nel corso dei decenni hanno raggiunto dei livelli veramente sensazionali, in quanto le migliorie che sono state apportate hanno dato molto lustro a diversi modelli. Ricordatevi sempre di non farvi ingannare dal prezzo e dall’anno di uscita, in quanto nel corso della storia, l’automotive ci ha sorpreso con strabilianti effetti speciali.

Alcuni modelli anche di fascia medio bassa hanno il “loro perché”, ottenendo delle chicche a livello meccanico che molti guidatori hanno sottovalutato. A ogni modo, più i modelli sono recenti e più ottengono delle caratteristiche sempre più futuristiche, che attirano molto l’attenzione degli appassionati delle “4 ruote”.

Per esempio, soprattutto i modelli recenti, hanno questo sportellino, grazie al quale la pulizia dei fari non sarà più un problema, in quanto vi basterà azionare semplicemente il pulsante. Gettate via il panno scamosciato, da oggi potrete lavare le vostre luci stando seduti sui vostri sedili riscaldati.

Come pulire la propria automobile

A prescindere dalle funzioni automatiche di cui le auto più recenti possono disporre, l’intervento dell’essere umano è ancora fondamentale per poter garantire una corretta manutenzione del veicolo. Non parliamo soltanto dell’intervento del meccanico in merito al cambio dell’olio, delle pastiglie dei freni, dei filtri e di tutte quelle operazioni fondamentali da fare durante l’anno, ma anche della pulizia della stessa.

È molto importante lavare la propria automobile a cadenza regolare, sia dentro che fuori. La carrozzeria si danneggia facilmente, per questo motivo dovreste rimuovere tutto quello che potrebbe farla deteriorare prima del tempo, che siano le feci corrosive degli uccelli, oppure la resina rilasciata dagli alberi, per non parlare delle varie intemperie meteorologiche. Dunque, recatevi nei vari autolavaggi usando i prodotti che vi metteranno a disposizione oppure utilizzate voi i saponi appositi, qualora disponeste di spazio per effettuare questa operazione a casa vostra.

Il pulsante segrete per lavare i fari

Tra tutte le operazioni di pulizia che dovreste effettuare sulla vostra automobile, sicuramente la pulizia dei fari rientra in uno di queste. Gli automobilisti sono abituati a fare questa operazione, armandosi di tanta pazienza, di uno straccio scamosciato e del detersivo giusto per poter rimuovere la sporcizia che si trova sul vetro che copre la lampadina. I modelli più recenti, per aiutare il guidatore, hanno predisposto l’auto di una funzione segreta che in pochi conoscono.

Se la vostra auto presenta un curioso sportellino sotto il faro, sappiate che, vi basterà azionare l’apposita leva e durante la pulizia del parabrezza, il getto d’acqua pulirà anche il vostro riflettore. Vi alleghiamo il video con la dimostrazione.