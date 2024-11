Nuovo CdS, autostrade nel mirino: ecco le 5 infrazioni da sospensione immediata della patente | A Natale sarà una strage annunciata

Il nuovo Codice della Strada in merito alla guida in autostrada (Fonte: Canva) - www.f1world.it

Il nuovo Codice della Strada è legge e le autostrade sono nel mirino, viste le imminenti vacanze di Natale. Se non volete dire addio alla vostra patente, fate attenzione a queste 5 infrazioni.

Dopo tanti mesi di rumors, il giorno tanto atteso o temuto, dipende dai punti di vista, è giunto, in quanto il nuovo Codice della Strada è ufficialmente legge. Sono molteplici i cambiamenti che gli automobilisti dovranno visionare, per non incappare nelle diverse sanzioni previste nel nuovo decreto.

Questi nuovi articoli hanno diviso l’opinione pubblica in quanto c’è chi è contento e chi no. Ci sono punizioni che per molti dovrebbero far diminuire le infrazioni e altre molto discusse, come per esempio il discorso in merito agli autovelox.

Alla fine è sempre così, una legge non mette mai tutti d’accordo, ma comunque andrà rispettata, se non si vuole incorrere in punizioni esemplari che lasceranno il segno. Per questo motivo, se questo Natale viaggerete in autostrada, attenzione a queste 5 infrazioni, se non volete dire addio alla vostra licenza di guida.

Il nuovo Codice della Strada

Come dicevamo, il nuovo Codice della Strada è ufficialmente legge, dopo tanti mesi di attesa i vari politici hanno trovato un punto d’incontro, motivo per cui è stato approvato sia dalla Camera che dal Senato. Sono molteplici i provvedimenti presi nei più svariati contesti che dovrebbero riportare l’ordine in strada e speriamo possano far diminuire le percentuali di morti in questo contesto, i cui numeri sono da brividi.

Le novità variano per il reato di guida in stato di ebrezza, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per chi viene sorpreso a utilizzare lo smartphone alla guida, così come supera il limite di velocità e così via. I parametri sono cambiati, così come le punizioni che sono molto più aspre, di quanto non fossero già con il precedente regolamento.

Le 5 infrazioni che possono costarvi care in autostrada

Non solo in città, ma anche in autostrada interviene il nuovo Codice della Strada. Come vi dicevamo, le sanzioni sono molto più aspre, per tutti coloro che saranno pizzicati a infrangere il regolamento da poco diventato ufficiale. Se questo Natale avete in mente di fare un viaggetto in autostrada per raggiungere amici e parenti, sappiate che dovrete fare il massimo dell’attenzione a queste 5 infrazioni se non volete dire addio alla vostra patente.

Sarete sanzionati con la sospensione breve della patente se sarete pizzicati a effettuare:

La retromarcia su corsie per la sosta d’emergenza o agli svincoli autostradali, con eccezione dei parcheggi e nelle aree di servizio; Il mancato rispetto dell’obbligo di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi nella corsia di marcia o la mancata precedenza ai veicoli che si trovano appunto su questa corsia; La fermata o la sosta in autostrada, al di fuori delle apposite piazzole d’emergenza; La mancata accensione nelle luci di posizione e degli altri dispositivi, di notte o in caso di scarsa visibilità; Il mancato rispetto dell’obbligo di collocare il segnale mobile di pericolo in tutti i casi previsti dall’articolo 176 comma 8 del CdS.