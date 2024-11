Pneumatici, questo è tra i 4 che monti quello più pericoloso | Se lo buchi l’incidente è assicurato

Tanti automobilisti danno poco peso agli pneumatici, non è affatto così: questo è tra i 4 che monti quello più pericoloso.

Forare una gomma per un automobilista è quanto di più pericoloso, stressante e fastidioso ci sia al mondo. Un vero incubo: in primis per la sicurezza stradale, per il conducente ed eventualmente per i passeggeri a bordo.

Stressante perché per quanto uno sia bravo, bisogna perderci del tempo, fastidioso perché montare il ruotino comporta tutta una serie di accorgimenti da tenere bene in considerazione. Nonostante negli ultimi anni gli pneumatici si siano evoluti notevolmente e abbiano aumentato la loro durata e resistenza, la possibilità di subire un incidente di questo tipo è sempre presente. Non solo.

Un grande numero di automobilisti, poi, sono del tutto ignoranti in materia, nel senso che ignorano proprio come comportarsi prima (nella scelta degli pneumatici da montare), durante (nel cambio gomme) e dopo (col ruotino) un incidente del genere.

Inoltre, un gran numero di conducenti non è per niente consapevole del fatto che il livello di rischio in una situazione del genere varia notevolmente a seconda del pneumatico forato, mettendo addirittura in pericolo la sua vita (e dei suoi passeggeri) e quella degli altri automobilisti.

La trazione dell’auto fa la differenza

Il pericolo di guidare con un pneumatico sgonfio o forato, dipende soprattutto dal tipo di trazione dell’auto, è la combinazione di questi fattori che mostrare la gomma da evitare in quanto più a rischio di altre.

La maggior parte delle auto a trazione anteriore, così la ruota meno pericolosa in caso di foratura sarebbe quella posteriore, in quanto la velocità verrebbe ridotta e tutto il peso della vettura si sposta sull’asse anteriore: in condizioni normali non ci dovrebbero essere problemi a controllare il veicolo in caso di foratura, accostandoci in sicurezza al lato della strada. Ma non è sempre così.

Il rischio maggiore

Se si fora l’anteriore sinistra, il rischio di subire un incidente aumenta: in primis perché è molto più complicato tenere il controllo dell’auto, c’è il rischio di invadere la corsia opposta nel caso in cui l’incidente accade su una strada a doppio senso di marcia. Non solo.

Nei veicoli a motore, la forza viene trasmessa alle ruote posteriori. Pertanto, una gomma posteriore forata non è certo una bella notizia, incide notevolmente sulla guida e potrebbe mettere in seria difficoltà l’automobilista in questione. Una situazione che causa una perdita di trazione, il che significa che la vettura potrebbe tendere a spostarsi sul lato opposto alla gomma a terra, con tutto ciò che ne consegue. Attenzione, dunque, a tenere sempre sotto controllo gli pneumatici, se foriamo ancora di più.