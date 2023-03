Nuovi test per la Mercedes nel weekend del GP dell’Arabia Saudita

In occasione del GP dell’Arabia Saudita ovvero il secondo della stagione 2023 di F1 la Mercedes apporterà piccoli aggiornamenti alla W14, progettati per spostare la squadra “nella giusta direzione”

Per il team principal della Mercedes Toto Wolff, il palcoscenico del GP dell’Arabia Saudita sarà un banco di prova e fornirà un “test diverso” per la W14 dopo l’inizio di stagione difficile in cui hanno terminato la gara di Sakhir a 50 secondi dal vincitore e leader del Campionato Piloti Max Verstappen.

NON SI SMETTE DI APPRENDERE

Nel dettaglio il responsabile del muretto delle Frecce d’Argento, ha sostenuto: “Questo weekend in Arabia Saudita impareremo di più sulla W14, le sue caratteristiche e i suoi limiti. [L’Arabia Saudita, ndr.] ci fornirà un test molto diverso dal Bahrain, e sarà interessante vedere come reagirà la macchina”.

Entrando nel dettaglio di quello che accadrà a Gedda: “Stiamo apportando alcuni piccoli sviluppi alla macchina: non cambieranno le regole del gioco, ma possono iniziare a portarci nella giusta direzione. Spingeremo il più possibile per creare opportunità e, si spera, ci daranno un resoconto migliore di noi stessi rispetto al Bahrain”.

DISCUSSIONI COSTRUTTIVE

Nella settimana di pausa tra i due weekend di gara, la Mercedes ha rilasciato una dichiarazione per scusarsi con i loro tifosi e Toto Wolff afferma che ha avuto con la squadra: “Abbiamo avuto discussioni aperte e oneste da cui abbiamo iniziato a pianificare la nostra reazione. A breve termine, non lasceremo nulla di intentato nella ricerca delle prestazioni. A lungo termine, stiamo concentrando il nostro sviluppo per determinare come arrivare in testa“.