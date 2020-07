Nuovi record per Alonso: vince la Virtual 24 Ore di Spa

Fernando Alonso aggiunge una nuova vittoria ai suoi record: lo spagnolo vince la Virtual 24 Ore di Spa con Rubens Barrichello e Tony Kanaan. In tal modo si è ripreso da una deludente Virtual 24 Ore di Le Mans, in cui ha gareggiato il mese scorso. A causa di problemi tecnici ha concluso soltanto in 17 ° posizione

Mentre la Formula 1 ha continuato la sua stagione al Red Bull Ring con il GP di Stiria, Alonso ha affrontato un nuovo appuntamento con il simulatore, la Virtual 24 Ore di Spa. Fernando non ha sprecato una nuova opportunità per brillare. Ha gareggiato al fianco dei famosi Barrichello e Kanaan e ha completato la sua squadra con i talentuosi simracer Jarl Teien e Olli Pahkala. La squadra è stata in grado di riprendersi da una foratura che l’asturiano ha subito nelle prime ore e ha riguadagnato la leadership. Con questa line up e dopo 602 giri, il team ha vinto con un vantaggio di due giri.

ALONSO CONTINUA AD ALLENARSI PER ESSERE AL TOP DELLA FORMA

“Sì, la prima gara di resistenza in iRacing e dopo 24 ore abbiamo vinto. Un grande ringraziamento va alla squadra e ai miei compagni! Sono molto felice, tutti i componenti del team sono stati molto veloci. Ho dato un piccolo contributo con due stint, ma è stato un vero piacere“, ha così condiviso Fernando Alonso in un post per celebrare la vittoria. Questa è stata la prima vittoria dello spagnolo, da quando il suo ritorno in Formula 1 per il 2021 è stato confermato la scorsa settimana. L’asturiano non si ferma e continua ad allenarsi per essere al top della forma. Tutto ciò non solo in ottica della 500 miglia di Indianapolis che si terrà il 23 Agosto, ma anche per la prossima stagione nel Circus.