GP Stiria: trionfa Hamilton, disastro Ferrari

GP di Stiria, gioie e dolori, con il botto Ferrari e la magnifica vittoria del britannico

Il secondo appuntamento in Austria, con il GP di Stiria, è iniziato nel modo più difficoltoso possibile: dopo diverse penalità in griglia e l’annullamento delle FP3 di ieri mattina, le aspettative per una gara emozionante non sono state deluse. Il silenzio e la pace che circondano le tribune del Red Bull Ring, contrasta, e quasi stride, con il rombo dei motori in pista.

DISASTRO FERRARI

Poco dopo lo spegnimento dei semafori, c’è subito stato un incidente che ha coinvolto le due Ferrari. Doppio ritiro per le due Rosse, con il posteriore di Vettel e il fondo di Leclerc inevitabilmente danneggiati. Inizio di mondiale già sfavorevole per il team di Maranello. Altro ritiro ha visto protagonista Ocon, artefice di un’ottima gara fino a quel punto. Fino a circa il trentesimo giro, il GP di Stiria non ha visto grandi azioni da parte dei piloti.

RACING POINT ON FIRE

Outsider della gara è stato Sergio Perez, protagonista di una spettacolare rimonta dalla diciassettesima piazza alla sesta. Racing Point aveva creato aspettative alte. Ed effettivamente non le sta deludendo. La cosiddetta “Mercedes rosa” di Perez ha combattuto con Renault, McLaren e anche con la Red Bull di Albon fino agli ultimi giri. Anche Stroll non è da meno. La bagarre con la Renault di Daniel Ricciardo ha movimentato molti dei giri del GP di Stiria.

IL GUIZZO DI LANDO NORRIS

Il giovane inglese, reduce dal suo primo podio nella Classe Regina, è riuscito a rimontare dalla nona posizione alla quinta. Norris si è acceso negli ultimi due giri, combattendo alla stregua con le due Racing Point di Stroll e Perez, e strappando a quest’ultimo la quinta piazza. Davvero un ottimo inizio di stagione per il giovane Norris.

Complessivamente, la prestazione migliore è stata fatta da Mercedes. Hamilton ha dominato per tutto il GP di Stiria, Bottas ha corso superbamente una gara che poteva essere di difficile gestione, con alle spalle un Verstappen agguerrito. Terza piazza per il giovane olandese, che, dopo il ritiro allo scorso Gran Premio, era affamato di punti.

LA TOP TEN