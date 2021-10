Nuova livrea a scopo benefico per il casco di Alonso ad Austin?

Livrea particolare a scopo benefico per il casco di Alonso ad Austin? A La Palma da settimane si soffre a causa dell’eruzione del vulcano Cabeza de Vaca

Formula 1 e solidarietà ormai camminano di pari passo e i piloti non perdono occasioni per condividere varie tematiche con il Paddock. Stavolta è il turno di Alonso che mostra solidarietà nei confronti dell’isola La Palma attraverso una livrea speciale del suo casco. Oggi è un mese dall’eruzione del vulcano La Palma che ha messo l’isola sotto i riflettori del mondo. La lava ha ricoperto 656 ettari e ha distrutto quasi 1.500 edifici. Decine di famiglie hanno perso casa e lavoro e sono ancora sfrattate, in attesa di aiuto e senza sapere quando finirà questo incubo.

Fernando Alonso ha pensato a tutti loro e ha deciso di progettare una livrea particolare per il suo casco. Ciò per mostrare solidarietà e dare il suo contributo a questa catastrofe naturale, che sta causando molteplici danni. Il pilota ha pubblicato una foto che mostra la parte posteriore del casco che potrebbe indossare durante il Gran Premio degli Stati Uniti di questo fine settimana. In tale foto si vede un vulcano da cui fuoriesce una grande nuvola di fumo e lava che mentre scende forma un cuore. Ai piedi del vulcano c’è la scritta “La Palma”, con i colori della bandiera delle Canarie.

L’ASTURIANO GIOVEDI’ SVELERA’ I DETTAGLI IN MERITO

Il due volte campione del mondo ha annunciato che giovedì darà maggiori dettagli su questa iniziativa. Anche se possiamo quasi certamente ipotizzare, che questo casco dall’importante livrea sarà quello che Alonso indosserà ad Austin. Ciò con l’obiettivo di ottenere fondi per aiutare gli abitanti di La Palma colpiti da questa tragica catastrofe. “Vi dirò più cose questo giovedì…”, ha così condiviso Alonso sul suo account Twitter. L’asturiano non è stato l’unico a mobilitarsi per questa causa. A fine settembre la famiglia Sainz ha organizzato a Madrid una giornata di karting di beneficenza a favore dei palmeros.