Briatore torna in Formula 1? Un video lo svela

Instagram svela il futuro: Flavio Briatore potrebbe tornare come dirigente dopo il suo allontanamento dalla Formula 1

In un nuovo video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, Flavio Briatore ha attirato l’attenzione dei tantissimi appassionati di Formula 1 in tutto il mondo. L’ex team manager della Renault era stato allontanato dal Circus a seguito del famoso episodio rinominato “Crashgate”, quando, durante il GP di Singapore del 2008, l’italiano era stato coinvolto nella messa in scena dell’incidente di Piquet Jr per favorire la vittoria di Alonso con l’ingresso della Safety Car in pista.

La sentenza del Tribunale gli aveva allora impedito di partecipare agli eventi in calendario per un tempo indefinito, revocando poi la sanzione due anni dopo.

Ma, nella giornata di ieri, Briatore è tornato in scena e, questa volta, lo ha fatto al fianco di Stefano Domenicali. “Rimanete collegati! Ci sarà molto da divertirsi durante la prossima stagione di Formula 1!”, ha affermato il Presidente della Classe Regina.

View this post on Instagram A post shared by Flavio Briatore (@briatoreflavio)

BRIATORE ENTUSIASTA SUI SOCIAL: “VI PORTEREMO EMOZIONI E INTRATTENIMENTO”

Poche parole, ma di grande effetto, e che potrebbero anticipare un incredibile ritorno: “Nuova energia, nuova potenza, nuova emozione. Formula 1“, ha dichiarato entusiasta Briatore.

Ad accompagnare il brevissimo video, che in 24 ore ha raggiunto quasi 115.000 visualizzazioni, una didascalia in inglese: “Sta per iniziare un nuovo capitolo della Formula 1: vi porteremo tutte le emozioni, l’intrattenimento, il divertimento e l’energia che questo fantastico sport merita!”.

E così, come riporta Soymotor.com, dopo il grande e atteso ritorno di Fernando Alonso su una monoposto di Formula 1, fortemente voluta dallo stesso Flavio Briatore, la prossima stagione l’italiano potrebbe dunque fare il suo debutto con un ruolo di dirigente. Il suo scopo principale è quello di raggiungere più persone possibili attraverso uno sport sempre più dinamico e sorprendente, che sappia coinvolgere le folle.