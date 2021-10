Le maglie indossate da Hamilton formano una poesia?

Hamilton nelle ultime gare non ha indossato magliette contenenti messaggi casuali, ma ha spiegato che sono i versi di una poesia con cui intende dare il suo contributo per il mese della storia delle persone di colore

Il britannico si è da sempre dedicato alle lotte sociali e non ha voluto perdere l’occasione per dare il suo contributo anche adesso. Ottobre è il mese dedicato alla storia delle persone di colore, un momento per ricordare l’importanza e i risultati che questa comunità ha realizzato nel corso della storia. I piloti di Formula 1 possono portare avanti dei messaggi per le lotte sociali che sostengono in un piccolo spazio prima di ogni gara. Hamilton tramite una poesia sta inviando un messaggio importante.

Il sette volte campione del mondo ha sempre indossato magliette con messaggi diversi, a volte legate al movimento “Black Lives Matter” e altre che chiedono rispetto per la diversità. Tuttavia, i messaggi che il pilota britannico ha inviato dall’inizio della stagione non sono stati casuali, poiché appartengono a una poesia che ha creato per inviare un messaggio globale.

View this post on Instagram Un post condiviso da George The Poet (@georgethepoet)

IL BRITANNICO SVELERA’ IL RESTO DELLA POESIA NELLA PROSSIME GARE

“Per celebrare il Black History Month, voglio condividere con voi un progetto a cui ho lavorato con un gruppo di artisti di talento dall’inizio della stagione. George The Poet e io abbiamo scritto una poesia che vi invita ad avere una mente aperta per il rispetto delle esperienze altrui. Ogni fine settimana di gara ho indossato un verso della poesia su una maglietta disegnata da un promettente artista“, ha aggiunto.

La poesia si concentra sulla disuguaglianza razziale e invita tutti a condividere valori come il rispetto ed esorta a lasciare che ogni persona viva la propria vita come preferisce. La poesia però non finisce qui, poiché Lewis ha anticipato che proseguirà nei successivi appuntamenti della stagione, perciò invita a tenere alta la guardia. “Tenete gli occhi aperti per scoprire la poesia completa nelle prossime maglie che indosserò nelle altre gare di stagione” dichiara il britannico per concludere.

ECCO LA POESIA PRESENTE SULLE MAGLIETTE INDOSSATE DA HAMILTON

When we will change? (Quando cambieremo?)

It’s okay to listen (Va bene ascoltare)

It’s okay to question our way of living (Va bene mettere in discussione il nostro modo di vivere)

Racial inequality hides in plain sight (La disuguaglianza razziale si nasconde in bella vista)

We breathe the same air. Let’s fight the same fight (Respiriamo la stessa aria. Combattiamo la stessa battaglia)

Let’s work together (Lavoriamo insieme)

Let’s go the distance (Andiamo lontano)

Let’s show compassion (Mostriamo compassione)

Let’s show persistence (Dimostriamo perseveranza)

We are in control of our own existence (Abbiamo il controllo della nostra stessa esistenza)

Build or destroy. We all know the difference (Costruire o distruggere. Conosciamo tutti la differenza)

We’ve waited patiently to have this conversation (Abbiamo aspettato pazientemente di avere questa conversazione)

We’re no longer waiting (Non dobbiamo più aspettare)

In the name of justice, we raise our voices (In nome della giustizia, alziamo la nostra voce)

We learn, we grow, we make our choices (Impariamo, cresciamo, facciamo le nostre scelte)

Let’s choose respect (Scegliamo il rispetto).