Novità sul futuro di Gasly?

Il futuro di Pierre Gasly in Formula 1 potrebbe essere meno chiaro di quanto appare. Il pilota francese, infatti, nonostante il rinnovo per una stagione con il team di Faenza, potrebbe incredibilmente sedersi su una monoposto diversa. Il caos generato da Piastri con Alpine, infatti, ha lasciato vacante un posto nel team francese. E in attesa della decisione del Tribunale (Contract Recognition Board), il team si sta guardando attorno per trovare il sostituto di Alonso. Che sia questo proprio Pierre?

F1’s Contracts Recognition Board is meeting today to decide the outcome of Oscar Piastri’s future, either with Alpine or McLaren. 🔵🟠

However, it is understood that Piastri is no longer Alpine’s preferred driver! 👀 pic.twitter.com/rsW5rQlcQb

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) August 29, 2022