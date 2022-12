Novità da FIA: diverse penalità per il cambio di Power Unit

Con la stagione 2023 che si avvicina, nuovi cambiamenti potrebbero arrivare da casa FIA, che si è riunita ancora una volta, per cercare di studiare un nuovo sistema di penalità

L’obbiettivo della FIA questa volta, è modificare il modo in cui vengono inflitte le penalità nel caso del cambio di Power Unit. Un vero ‘rompi capo’ da risolvere per i nuovi appassionati della Formula 1, tenendo conto del sistema corrente. Difatti, vogliamo ricordare ai nostri lettori come le penalità siano inflitte sulle posizioni della griglia di partenza di domenica, andando a scombussolare il risultato delle qualifiche del sabato. Stando a un indagine di mercato, sembrerebbe che questo ‘modus operandi’ vada a confondere i giovani appassionati della categoria regina dei motori.

Inoltre considerando quanto stipulato per le penalità della Power Unit, un team è autorizzato all’uso di ulteriori componenti per l’unità di potenza. Tuttavia, è invitato a farlo con parsimonia, poichè qualora si ecceda, si va incontro a una penalità sulla griglia di partenza che può variare generalmente dalle cinque alle dieci posizioni. Chiaramente, se la scuderia è consapevole che entro fine anno eccederà nell’uso dei componenti , farà in modo di assorbire la penalità in modo strategico. In circuiti che permettono con maggiore facilità di recuperare le posizioni perse, come Monza o Spa.

La distribuzione di queste sanzioni inoltre, non ha reso semplice per i nuovi fan capire le griglie di partenza, molto spesso completamente diverse dal risultato della qualifica. Per questo motivo, la FIA si è riunita per discutere un nuovo sistema per le penalità legate al cambio di Power Unit. L’idea, fulcro della questione sarebbe quella di far scontare al team e ai piloti la penalità durante la gara, probabilmente durante il primo pit stop. Per ulteriori infrazioni sempre legate alla Power Unit, potrebbero essere introdotti ulteriori deterrenti. Stando a quanto emerso la Federazione sta anche considerando l’idea di aggiungere un ulteriore cambio di componenti per un team, passando da tre a quattro.