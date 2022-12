Vettel, suggerimenti per il futuro

L’ormai ex pilota di Formula Uno, Sebastian Vettel, dopo essersi lasciato alle spalle l’azione in pista, auspica una serie di cambiamenti volti a migliorare l’appetibilità di questo sport. Con il Circus che si appresta ad affrontare grandi cambiamenti nel prossimo futuro, come l’uguaglianza e la sostenibilità, il quattro volte campione del mondo ritiene che questo sport potrebbe fare di più. Dopo la sua ultima gara, al tedesco è stato chiesto quali accorgimenti avrebbe apportato allo sport in questione: “Penso che la Formula Uno dovrebbe adottare più trasparenza e credibilità verso i cambiamenti futuri. Il mondo si sta aprendo, dobbiamo dare voce a quello che facciamo.”

