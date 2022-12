UFFICIALE: GP Cina out, chi al suo posto?

L’ufficialità è arrivata, ma con il GP di Cina fuori dai giochi, chi è in pole come sostituto?

Se ne parlava già da un po’, ma oggi è arrivata l’ufficialità. La Formula 1 ha confermato che il GP di Cina non si svolgerà nel 2023. Ciò, a causa delle restrizioni che il Paese asiatico ha in vigore per l’aumento dei casi di Covid-19. Per il quarto anno consecutivo l’evento asiatico non si terrà. Il Circus ha annunciato che il GP di Cina è stato cancellato dal calendario, dopo aver discusso della situazione con il promotore dell’evento e le autorità competenti. La gara che era in programma per il 16 aprile a Shanghai, sarebbe stata il quarto appuntamento della stagione, dopo il GP d’Australia e prima di quello d’Azerbaijan.

The 2023 Chinese Grand Prix will not take place due to the ongoing difficulties presented by the COVID-19 situation#F1 pic.twitter.com/RQaEplXJvA — Formula 1 (@F1) December 2, 2022

Il Circus è pronto per la stagione più lunga della sua storia?

La Formula 1 è già a lavoro per trovare un valido sostituto dell’evento asiatico. Le alternative non mancano, ma al momento sembra essere in pole il GP del Portogallo. Nel 2023 ritornerà quindi l’appuntamento a Portimao, presso l’Autodromo Internazionale dell’Algarve? Se così fosse, il Circus terrebbe 24 gare, disputando così la stagione più lunga della storia.

L’Autodromo Internazionale dell’Algarve è entrato per la prima volta nel calendario della Formula 1 nel 2020, quando si è disputato nuovamente il GP del Portogallo, dopo 23 anni di assenza. Portimao è stata nuovamente presente nell’edizione 2021, ma non era stata confermata per il 2022 e, al momento, neanche per il 2023. Attualmente sono confermati 23 round e ci sarà una pausa di tre settimane tra il GP d’Australia che si disputerà il 2 aprile e il GP dell’Azerbaijan che si terrà il 30 aprile.

Calendario 2023 aggiornato

5 marzo: GP Bahrain;

19 marzo: GP Arabia Saudita;

2 aprile: GP Australia;

30 aprile: GP Azerbaijan;

7 maggio: GP Miami;

21 maggio: GP Emilia Romagna e del Made in Italy;

28 maggio: GP Monaco;

4 giugno: GP Spagna;

18 giugno: GP Canada;

2 luglio: GP Austria;

9 luglio: GP Gran Bretagna;

23 luglio: GP Ungheria;

30 luglio: GP Belgio;

27 agosto: GP Olanda;

3 settembre: GP Italia;

17 settembre: GP Singapore;

24 settembre: GP Giappone;

8 ottobre: ​​GP Qatar;

22 ottobre: ​​GP Stati Uniti;

29 ottobre: ​​GP Messico;

5 novembre: GP Brasile;

18 novembre: GP Las Vegas;

26 novembre: GP Abu Dhabi.