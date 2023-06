GP Canada, Albon: “Ricompensa fantastica dopo un weekend così forte”

Il pilota thailandese è stato una delle sorprese del weekend di Montreal, dimostrando di avere un ottimo ritmo durante tutte le sessioni

Un settimo posto che vale quanto una vittoria. In casa Williams, dopo la conclusione del GP del Canada, non possono che essere soddisfatti delle performance di Alexander Albon. Sin dal primo momento, il pilota thailandese ha dimostrato di avere un ottimo ritmo sul circuito di Montreal, rimanendo costante dalle prime prove libere fino alla gara di domenica. Un fine settimana molto forte che, se da un lato è stato segnato dalla delusione di Logan Sargeant che non è riuscito a chiudere la gara, dall’altro ha portato entusiasmo e ottimismo in casa Williams.

UN LAVORO CHE PARTE DAL QUARTIER GENERALE

Nelle ultime gare di questo mondiale, Albon e la Williams hanno dimostrato di saperci fare, in Formula 1. Le prestazioni non sono ancora ai massimi livelli, ma team e pilota sono orgogliosi del lavoro svolto finora, soprattutto dopo un weekend così entusiasmante come quello del GP del Canada. “È stato un fine settimana molto forte“, ha sottolineato Albon. “Devo ringraziare il team prima di tutto, perché abbiamo portato un pacchetto di aggiornamenti e penso che dimostri come abbiamo fatto un buon passo avanti. Inoltre il circuito si adattava bene alla monoposto“.

Ma il lavoro svolto non arriva solo dall’impegno dimostrato sul tracciato. Albon ha infatti esteso i propri ringraziamenti anche a tutti coloro che hanno contribuito direttamente dalla fabbrica, portando un aggiornamento che lo stesso pilota ha definito “monumentale“. Tutti hanno lavorato duramente e, dal canto suo, Albon ha fatto il resto, guidando in modo impeccabile e conquistando la settima posizione, portando la Williams a punti.

“Abbiamo anche montato una nuova Power Unit“, ha proseguito. “Abbiamo dato il massimo questo fine settimana. Abbiamo fatto delle ottime qualifiche e la gara è stata fantastica. Ottenere questi punti in classifica e salire fino al nono posto in campionato è un’ottima cosa. È un buon posto dove stare! È fantastico poter ringraziare la squadra e avere questa ricompensa per tutto ciò che tutti hanno fatto“.