Norris irraggiungibile: la ricetta del successo in Messico

Dal caos al successo: Norris trionfa in Messico

Successo in Messico per Lando Norris. Il britannico ha dominato il Gran Premio di Città del Messico, conquistando la sua decima vittoria in carriera. Una prestazione impeccabile che lo ha riportato in testa al Mondiale davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, con grande autorità. Dopo la gara, Norris ha spiegato le ragioni del suo dominio. È sopravvissuto al caotico primo giro all’Autodromo Hermanos Rodríguez e ha mantenuto il comando fino al traguardo, con oltre 30 secondi di vantaggio: il più grande margine di vittoria registrato in questa stagione.

Quando gli è stato chiesto quale elemento della sua monoposto gli avesse permesso di ottenere un vantaggio così netto durante la gara, Norris ha risposto:”Ottima domanda. Semplicemente la macchina è veloce. Lo è stata per tutta la stagione, anche se chiaramente a volte è ancora difficile da guidare. Ma credo che quando trovi quel punto perfetto, puoi davvero andare e renderti la vita un po’ più facile. È difficile dire cosa ci sia di meglio nella mia monoposto rispetto alle altre. Ho semplicemente avuto un po’ più di grip e di solito questa è la risposta più semplice”.

Nel finale, il margine di Norris era talmente ampio da permettergli, in teoria, di fermarsi una seconda volta ai box e tornare comunque in testa alla gara. Il pilota britannico ha ammesso di averci pensato, ma ha preferito non correre rischi inutili. Una sosta lenta avrebbe potuto compromettere un successo ormai sicuro e per questo ha scelto di restare in pista fino alla fine, gestendo con calma e sicurezza gli ultimo giri. “Semplicemente non ce n’era bisogno“, ha dichiarato Lando. “Ero sicuramente tentato, ma non era necessario. Non ci sono più punti per il giro più veloce o cose simili, quindi non serviva farlo“.