Russell: una scelta ribalta il campionato

Nel corso del 2025 Mexico City Grand Prix, il pilota della Mercedes AMG Petronas F1 Team, George Russell, ha espresso chiaramente la sua irritazione via team radio: si è sentito trascurato dal team in un momento chiave della gara, quando chiedeva di effettuare un sorpasso sul compagno di squadra Kimi Antonelli, convinto di avere margine per attaccare e puntare al podio.

La dirigenza Mercedes ha ammesso che il processo decisionale della squadra è stato troppo lento e che, in retrospettiva, quella esitazione ha probabilmente compromesso le possibilità della squadra nella gara.

Cosa è successo in pista

Durante la gara, Russell si era avvicinato al compagno Antonelli, che lo precedeva, e vedeva la possibilità di un attacco: era nella DRS-train dell’italiano e, secondo lui, aveva ritmo sufficiente per superarlo.

Tuttavia, la squadra inizialmente ha adottato una linea di “lasciamo correre i piloti” e non ha imposto immediatamente un cambio di posizione tra i due. Soltanto al giro 41 è arrivata la direttiva: “invertiamo le posizioni” con Antonelli che doveva lasciar passare Russell.

Quando la direttiva è arrivata, Russell ammette che le sue gomme, i freni e persino il motore erano in condizioni peggiori del previsto, e la possibilità di attaccare era ormai compromessa.

Risultato: il pilota ha recuperato solo fino alla 7ᵃ posizione, mentre Antonelli è arrivato 6ᵒ. Un risultato al di sotto delle aspettative considerando che la squadra aveva giudicato la posizione come potenzialmente da podio.

La posizione di Mercedes

La squadra ha riconosciuto l’errore di tempismo. Come dichiarato da un rappresentante del team, Bradley Lord:

“Il fatto che siamo intervenuti troppo tardi nella decisione è quello che non ha funzionato per noi. Probabilmente non siamo stati abbastanza decisi: o si fa subito oppure non si fa”.

Il team ha spiegato che Antonelli stava gestendo bene le gomme e la strategia di una sosta, mentre Russell stava subendo pressione da dietro e utilizzando più le gomme in scia, compromettendo la sua performance.

Mercedes ha inoltre ammesso che superare sull’Autódromo Hermanos Rodríguez è più complicato del previsto: “Con l’aria sporca (dirty air) è molto difficile sorpassare”.

Implicazioni per il campionato di Russell e cosa significa

Questo episodio assume rilievo non solo come momento isolato, ma perché la squadra sta lottando per restare nel confronto per i costruttori e per dare ai suoi piloti opportunità massime. Un ritardo decisionale del genere può costare caro in contesti così competitivi e al campionato di Russell.

Se la posizione fosse stata invertita prima, magari la squadra avrebbe potuto agganciare una zona più alta del podio o ottenere un risultato migliore. Il fatto che non sia avvenuto espone Mercedes a critiche riguardo alla gestione interna, soprattutto in un momento di stagione così importante.