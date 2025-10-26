GP Messico, Norris vince e sale in quota

GP Messico, Lando Norris vince la gara e diventa il nuovo leader della classifica

Lando Norris vince il GP Messico 2025. Il pilota della McLaren, ha letteralmente dominato la gara, 20° prova del mondiale 2025: partito dalla pole position, il britannico ha gestito fin dal primo giro la gara, con un ritmo pressoché inarrivabile per i rivali. Alla fine è arrivato il successo e non solo.

Il risultato, molto importante per la sfida iridata permette a Lando Norris di salire in vetta della graduatoria, visto il piazzamento del compagno di squadra e rivale, Oscar Piastri, arrivato quinto al traguardo. Tra i due, c’è un gap di un punto. Certamente, ci attende un gran finale del mondiale 2025!

LANDO NORRIS IS A 10-TIME GRAND PRIX WINNER A stunning win in Mexico ⚡️#McLaren | #MexicoGP pic.twitter.com/ucZdliQCjR — McLaren (@McLarenF1) October 26, 2025

Leclerc e Verstappen sul podio

Il podio dell’Autodromo Hermanos Rodríguez, oltre a Lando Norris è stato completato da Charles Leclerc e Max Verstappen, rispettivamente su Ferrari e Red Bull. Buonissima, anzi strepitosa gara per Ollie Bearman che si piazza in quarta posizione con la sua Haas, davanti a Oscar Piastri e alle Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e di George Russell.

La Ferrari di Lewis Hamilton è ottava, con tanto di penalità di 10″ per quanto accaduto a inizio gara, quando è finito fuori pista, e non ha rispettato alcune norme per questi casi.

What a race from our P2 and P3 finishers, Max and Charles! ‍#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/ghaLwxrt2t — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Lando: “Un gran premio lineare”

Per Lando Norris, si tratta della sesta vittoria della stagione e la decima in carriera.

“Fantastica gara. Ho cercato di rimanere sempre concentrato, su quello che dovevo fare. È stato un gran premio lineare, ed è quello che volevo,” le prime parole di Lando Norris, al termine del GP Messico.

“Sono rimasto tranquillo, e ho avuto un ottimo start. Quella è stato molto importante per la mia strategia. È la mia prima vittoria, qui in Messico e sono felicissimo di averlo fatto davanti a questo fantastico pubblico,” ha aggiunto in conclusione, il pilota della McLaren.