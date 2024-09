Norris risponde alle critiche: “Molte persone dicono sciocchezze”

Norris risponde alle critiche negative in seguito ai risultati delle qualifiche in Azerbaijan

Durante il weekend del Gran Premio d’Azerbaijan, Norris ha concluso la sessione di qualifiche in diciassettesima posizione, segnando così il suo peggior risultato della stagione. Dalle riprese si è potuto constatare che il pilota britannico aveva toccato il cordolo all’uscita della curva, e perciò la sua vettura si è trovata in difficoltà, prima di aver dovuto rallentare a causa della bandiera gialla.

L’inglese, tuttavia, risponde alle critiche di chi si è precipitato a pronunciare giudizi affrettati riguardanti le sue performance. Egli inizia con il sottolineare l’ingiustizia della presenza di una bandiera esposta a causa di una vettura che stava procedendo troppo lentamente, senza aver alcun effettivo problema. Conclude poi affermando che molte persone sono effettivamente giunte a conclusioni errate per quanto riguarda i giudizi sulla sua eliminazione.

“Penso che questa sia una delle cose più ingiuste che siano accadute da molto tempo”, inizia il pilota britannico. “Sono uscito di pista, sì, ma poi c’è stata la bandiera gialla, e voi [il pubblico] non potevate vederla. Quindi tutti parlavano della bandiera bianca e di queste assurdità. Ciò che non possono vedere è il mio cruscotto, che aveva delle grandi luci gialle accese”, continua poi Norris, riferendosi alla bandiera gialla che lo ha costretto a rallentare. “Quindi un sacco di gente dice sciocchezze e cose del genere. Ma io ho dovuto sollevare il piede dall’acceleratore e questo mi ha tolto delle possibilità“.

Grandi risultati, tuttavia, per la McLaren

Nonostante l’esito inaspettato delle qualifiche, dopo diversi cambi in classifica a fine giornata Norris si è ritrovato a partire dal quindicesimo posto. In seguito a una gara strepitosa da parte del pilota britannico, quest’ultimo è riuscito a portare la sua vettura quarta in classifica. Molto più vicina a quella del suo compagno Oscar Piastri – vincitore della gara – di quanto ci si potesse aspettare.

I risultati ottenuti dai due piloti hanno portato la McLaren a superare la Red Bull nel campionato costruttori. Lando, seppur lievemente amareggiato a causa della consapevolezza di non aver sfruttato al massimo le potenzialità della monoposto per il weekend, ha sottolineato la bravura del suo team nel gestire la gara e nel trarne il miglior risultato possibile.

“Non eravamo contenti come squadra dopo [sabato] sera, perché sapevamo che avremmo potuto avere due vetture sul podio” inizia il pilota, leggermente scontento. E quando guardi dov’è arrivato Oscar, sapevamo che avremmo potuto avere due auto proprio in cima. Ed è questo che amiamo vedere. Qui c’è più potenziale”, egli continua, elogiando il proprio team. “Non siamo molto contenti del weekend perché vogliamo la perfezione. E questo weekend non è stato perfetto. Ma quando guardi la gara e come l’abbiamo gestita, penso che tutti dovrebbero essere molto contenti”.

Di: Maia Conti