GP Azerbaijan: la sintesi di gara

Il GP di Baku ci regala come sempre tante emozioni, ma anche colpi di scena: vittoria di Piastri, quarta pole, ma ancora nessun podio per il ferrarista Leclerc

Il GP di Baku si esaurisce agli ultimi giri con il clamoroso scontro tra Sainz e Perez. Leclerc vede ancora una volta sfumare la vittoria, nonostante la pole. La McLaren, invece, ha la meglio con Piastri che porta a casa una stradorinaria vittoria e Norris che guadagna il quarto posto. La Red Bull deve accontentarsi del quinto posto di Max Verstappen. Vediamo cosa é successo.

La prima fase della gara ha visto un’ottima partenza di Charles Leclerc che tiene Piastri alle spalle. Successivamente, il monegasco entra in pit stop e monta le hard. La mossa sembra esser azzeccata, visti i dati relativi a Sainz nel corso della simulazione gara. Ció nonostante, Leclerc ha faticato piú di quanto ci si aspettasse e Piastri ha avuto la meglio.

Il pilota australiano lo supera al ventesimo giro e di lí in avanti conduce una gara straordinaria che gli vale la vittoria. Ancora una volta quindi pole senza podio per Leclerc. Lo stesso Piastri ha dichiarato: “Una delle mie migliori gare di sempre“. Dopo la gioia della vittoria a Monza, Baku lascia l’amaro in bocca al monegasco, battuto dal giovane della McLaren.

Ottima e degna di nota anche la prestazione di Norris che era partito diciassettesimo e che conclude in quarta posizione alle spalle di Max Verstappen. Il team dei bibitari, infatti, si riduce a un quinto posto dell’olandese e cosí la squadra di Andrea Stella si appropria del primo posto nel mondiale costruttori.

IT’S OSCAR PIASTRI AGAIN!!! HE SOAKS UP THE PRESSURE AND TAKES VICTORY ON THE STREETS OF BAKU!! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/X4Fwc75eoY — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Ció che é stato davvero clamoroso é quanto accaduto tra Sainz e Perez. A inizio gara, il messicano soffia la terza posizione allo spagnolo. Successivamente i due rimangono molto vicini per tutta la gara, quando al terzultimo giro Sainz va contro Perez e i due finiscono a muro con le vetture totalmente distrutte. Si tratta di un colpo davvero basso per la Ferrari che riduce i punti necessari per il mondiale costruttori. Non si sa tuttavia se si tratti di un incidente di gara, il tutto é ancora da definire.

Sparks fly on the streets of Baku! This moment between Sainz and Perez effectively ended the race, and cost both the chance of a podium!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/iR6UTynvpv — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Quello che é certo é che l’autoscontro tra Sainz e Perez regala un terzo posto del tutto inaspettato a George Russell. Il pilota britannico ha dichiarato poco dopo: “Oggi avremmo dovuto essere in quinta posizione. Sono partito malissimo, ho perso tanto terreno all’inizio, però con le gomme dure eravamo tra i più veloci. È stato grandioso superare Max e poi c’è stato questo bonus che mi ha portato sul podio”.

E infine ci sono anche delle piccole soddisfazioni come il settimo posto di Colapinto con la Williams e il decimo posto di Ollie Bearman. Per la seconda volta in Formula 1, il giovane pilota riesce a portare a case dei punti, ma stavolta con la Haas.