Il trucco dei tappi di sughero ti lascerà di sasso: conservali sempre in questo vano dell’auto e vedrai che differenza

Alla stregua dei rimedi della nonna: il trucco dei tappi di sughero in un’auto è ancora oggi performante. Leggere per credere.

A saperli usare, facendo una netta scrematura e senza abusarne, i social network possono trasformarsi in una nuova (più o meno) forma di comunicazione tendente al notiziario, ma anche come un importante luogo dove si scoprono dei veri e propri trucchi che ci fanno svoltare la vita.

I social network sono pieni di tutorial che ci aiutano a cucinare, a saper usare lo smartphone (Android o iOS fa lo stesso), pullulano di idee fantasiose (alcune efficienti altre un po’ meno), e consigli pratici capace di rendere la nostra vita quotidiana più semplice e piacevole.

Tra i più sorprendenti trucchi, eccone uno diventato virale: riguarda un semplice oggetto che tutti abbiamo nelle nostre case: i tappi di sughero. Sì, proprio lui, quello usato per la chiusura di contenitori, principalmente per le bottiglie di vino.

Non quelli moderni e sintetici, tanto per intenderci. Ma quelli che per secoli sono stati utilizzati per anfore (ad Atene andava già di moda nel V secolo a.C) esplosi nella seconda metà del XVII secolo in Francia, divenuti iconici grazie alla tradizione tramanda che Pierre Pérignon, ritenuto l’inventore dello champagne, che per il suo tappo di sughero prese spunto da quello delle borracce dei pellegrini. Tant’è.

La trasformazione

Oggi il tappo di sughero non viene utilizzato solamente per chiudere un contenitore di qualsivoglia genere, ma anche per tappare un profumo nauseabondo che infastidisce molti automobilisti. Che lamentano l’odore forte e spesso fastidioso dei tradizionali deodoranti per auto, soprattutto nei mesi estivi quando il caldo aggrava il problema.

La soluzione a questo problema è estremamente semplice ed economica. Un po’ come i rimedi della nonna che risolvono tutt’ora tante grande con rimedi naturali e spesso a chilometri zero. Ecco con alcuni tappi di sughero, niente più odori stomachevoli dentro un’auto.

Un processo semplice, a chilometri zero

Anziché spendere soldi in profumi costosi, si può creare un tuo profumo per auto naturale e discreto, utilizzando proprio un semplice tappo di sughero. Il processo è abbastanza semplice. Scegli il profumo che ti piace, preferendo sempre la delicatezza alla forza. Una volta scelta la fragranza, spruzzala sul tappo di sughero, o immergilo. Il tappo assorbirà il profumo con un’accortezza, rilascerà la fragranza gradualmente, creando un’atmosfera discreta e piacevole negli interni dell’auto. Non solo.

Posiziona alcuni tappi di sughero vicino alle bocchette di ventilazione della tua auto, in modo da diffondere il profumo uniformemente. Il successo dei tappi di sughero si eleva con dei pezzettini di carbonella: assorbiranno gli odori sgradevoli che uniti al profumo scelto creano un mix disgustoso. Ora non più.