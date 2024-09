Den Haag, vietano le pubblicità di questi veicoli in tutta la città | Come se fossero sigarette

A Den Haag sono state vietate le pubblicità di questo veicolo, ignorare il divieto sarebbe assolutamente sciocco.

La comunicazione è estremamente importante per riuscire ad arrivare ai consumatori. Ovviamente questo non dipende di certo da qualche cambiamento attuale, ma si tratti di una storia ormai nota veramente a tutti. Proprio per questo motivo, ogni decisione presa in merito ad essa si rivela importante per il successo di un prodotto.

La pubblicità viene utilizzata in diverse forme ed ognuno di essa può rivolgersi a un certo target di consumatori. Quella che è in grado di aprirsi al maggior numero di persone, sono sicuramente i cartelloni pubblicitari.

Hai presente quegli immensi fogli di carta su cui leggi il marchio di un prodotto, ovvero vedi un’immagine in grado di convincerti che quello sia o meno il prodotto adatto a te. La storia ci insegna che molte sono le pubblicità che hanno fatto storia, ma sono altrettante quelle che hanno fatto scalpore.

Ma da quando la censura non è più stata applicata, difficilmente è stato vietato alle aziende di procedere con la pubblicità che credeva più idonea. Invece sembra che proprio questo stia succedendo, a Den Haag, in Olanda, nella città che conosciamo come Aia e che ha vietato la pubblicità di questo specifica automobile.

Una decisione controtendenza

A Den Haag la decisione è stata presa e sicuramente farà molto discutere. Fino ad oggi erano state vietate le pubblicità solo dopo una lunga contrattazione con gli operatori del settore. Ma sembra che questa volta occorresse prendere una decisione velocemente.

Quindi il divieto è stato imposto e sarà introdotto dal 1 gennaio 2025, si tratta di un ulteriore passo verso il futuro, forse il bisogno di spingere il mercato. Probabilmente nessuno si aspettava una decisione così netta, ma da quella data in poi, non daranno più possibili le pubblicità in città. di automobili a combustibile fossile.

A chiederlo era stato l’ONU

Sappiamo molto bene che nel 2035 le uniche auto che verranno prodotte solo automobili elettriche, peccato che la diffidenza degli automobilisti è ancora molto elevata e questo si traduce nel bisogno di spingere le vetture di nuova generazione. L’ONU aveva chiesto ai paesi di tutto il mondo di vietare le pubblicità per quello che riguarda le compagnie petrolifere, del gas e del carbone.

L’Olanda ha preso alla lettera questa iniziativa, molto apprezzata dall’associazione Advertising Fossil Free “L’Aia ha dimostrato il coraggio necessario per affrontare la crisi climatica. E che è possibile farlo attraverso una legge locale. Questa decisione potrebbe avere un effetto valanga in tutto il mondo“.