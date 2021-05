Norris non gestisce più i suoi social per concentrarsi meglio

Lando Norris dichiara di non utilizzare più i suoi profili social e che vi è un’altra persona che li gestisce e quindi pubblica i contenuti per suo conto

Lando Norris afferma di essersi allontanato dai social, sottolinea di non aver cancellato i suoi profili, ma annuncia che sono stati gestiti da un’altra persona. Il pilota britannico è uno dei più giovani sulla griglia della Formula 1 e uno di quelli che negli ultimi anni ha ottenuto il maggior numero di follower sui social: più di un milione di follower su Twitter e più di tre milioni su Instagram. Prima il pilota inglese interagiva molto con i suoi fan, ma ora ha deciso di fare un passo indietro per concentrarsi sulla sua carriera, con l’obiettivo di migliorare.

“Mi piace ancora interagire con le persone, rido molto e mi diverto con la mia squadra, ma ho deciso di concentrarmi molto su me stesso. Sono sempre io, non cambio, voglio solo svolgere un duro lavoro per raccogliere in futuro i miglior risultati. Voglio evitare qualsiasi distrazione, ecco perché mi sono sbarazzato dei social network” dichiara al canale televisivo britannico Channel 4. La personalità divertente e spiritosa di Norris gli ha permesso di creare una comunità sui social media, ma ora preferisce concentrarsi sulla competizione e mostrare un’immagine molto più matura.

IL PILOTA BRITANNICO HA INIZIATO LA STAGIONE NEL MIGLIORE DEI MODI

Il buon inizio di stagione del pilota britannico, unito al talento che ha dimostrato negli anni precedenti, gli ha permesso di firmare un contratto pluriennale con la McLaren. Norris è contento del suo rinnovo e della fiducia che la squadra ha riposto in lui. “Sono super felice e orgoglioso di continuare con la McLaren, è bello vedere che hanno fiducia in me e mi supportano sempre di più. E’ un viaggio fantastico” afferma. Il team di Woking ha fatto progressi anno dopo anno, il che ha portato a un cambio di mentalità all’interno della squadra.

Norris spera di essere parte integrante del team britannico, quando raggiungerà il suo più grande obiettivo: combattere per il mondiale. “Siamo partiti quasi dal fondo della griglia, perciò se vediamo la posizione in cui ci troviamo ora abbiamo fatto diversi passi in avanti. La squadra è più motivata, determinata e felice e vogliamo proseguire su questa strada. Quando potremo lottare per la vittoria contro Mercedes e Red Bull sarà davvero speciale” conclude Lando.