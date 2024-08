Newey – Aston Martin , annuncio in arrivo

Asse Newey – Aston Martin pronto ad essere annunciato, secondo la stampa italiana i dettagli verranno svelati nel mese di Settembre

Dopo interi mesi passati a speculare sulle intenzioni del caposquadra Newey, ad oggi si arriva a un verdetto finale. Tra le tante forze intenzionate ad assicurarsi il genio di Newey, a quanto pare nessuna offerta è riuscita a battere l’appetibilità di un contratto con Aston Martin. Prima tra tutte, era la Ferrari , di cui si vociferava avesse fatto una generosa offerta allo storico ingegnere.

Proprio per questo, le voci sul suo passaggio hanno subito uno stop “mediatico” visto le condizioni offerte da Ferrari. Tuttavia, Aston Martin stava acquisendo sempre più forza nel banco delle offerte. Secondo la BBC infatti, la decisione di Newey sembra giustificata da una larga offerta elargita dall’imprenditore Stroll, di 100 milioni di dollari in quattro anni. Un offerta da non rifiutare , secondo la stampa britannica.

Tuttavia, il capo tecnico è intenzionato a rispettare gli accordi con Red Bull, annunciando la sua nuova “avventura” solo verso i mesi successivi. D’altra parte però, si spera che il capotecnico decida di anticipare i suoi piani per ufficializzare il suo arrivo nell’altra squadra. La decisione di Newey però, non si basa solo su una questione economica, vista la stretta relazione che l’Aston Martin inizierà ad avere con Honda. Le promesse di diventare i primi in campionato sembrano aver convinto Newey al matrimonio con Aston Martin, sempre più decisa ad investire il suo capitale per raggiungere i risultati di un top team. Sarà Newey forse, il primo passo verso una rivoluzione totale della squadra di Silverstone ?