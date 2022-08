Norris: è lui l’artefice dell’uscita di scena di Ricciardo?

Dopo numerosi rumors, è ormai ufficiale l’uscita di Ricciardo dalla McLaren e già in molti si chiedono quale sia stato il ruolo di Norris in questo divorzio anticipato. E’ inevitabile pensare che il novellino della McLaren abbia favorito la separazione tra le due parti, visto che è riuscito a raggiungere con successo l’obiettivo primario della Formula 1, ossia battere il compagno di squadra.

Quando Ricciardo si unì alla McLaren nel 2021 dopo l’addio alla Renault, ci si chiedeva se Lando Norris sarebbe stato capace di tenere testa a un compagno di squadra con una così vasta esperienza. Infatti, è nota la competenza e bravura di un pilota che ha vinto ben otto gare ed è stato anche il vincitore di Monza 2021 proprio in sella alla McLaren.

Contro ogni aspettativa, Norris ha avuto una rapida ascesa tanto che Nico Rosberg lo ritiene il migliore tra i giovani piloti che hanno fatto il debutto negli ultimi anni in F1. Proprio nella stagione corrente, il pilota britannico si è classificato particolarmente bene rientrando quasi sempre in zona punti. Inoltre, di recente il team principal della McLaren Andreas Seidl ha dichiarato: “Lavoriamo per vincere il mondiale con Norris”. Pertanto, tutto questo ha certamente indotto il team di Woking a interrompere il contratto con l’australiano per il quale nutriva aspettative molto alte.

“After the news, my full focus is now on the rest of the season and to make sure I leave on a high. Let’s get back racing.” 👊

Daniel, Lando and the team are ready to give it everything for the rest of the season, starting with the #BelgianGP! 🇧🇪

— McLaren (@McLarenF1) August 25, 2022