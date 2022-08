Monza Fuori GP 2022: non solo Formula 1 per il GP Italia

Mancano praticamente poco più di due settimane al Gran Premio d’Italia di Formula 1 e la città brianzola scalda i motori con Monza Fuori GP 2022, ricca kermesse di eventi collaterali che accompagnano la settimana della gara

La città di Monza per una settimana sarà letteralmente la Capitale del Mondo per gli appassionati di Motorsport. Prima di riuscire a mettere effettivamente i piedi in circuito, i tifosi saranno accolti con Monza Fuori GP 2022. Quest’anno la kermesse assumerà un duplice valore: oltre a quello sportivo, subentrerà anche un’importante valenza storica. Il circuito di Monza, infatti, proprio quest’anno festeggerà i suoi primi cento anni di attività.

Da giovedì 8 settembre a domenica 11 settembre Monza avrà la possibilità di mettersi in mostra grazie a una serie di eventi dislocati in diverse zone della cittadina.

In scena anche zona della città finora poco coinvolte

Sebbene i dettagli e il programma completo delle iniziative saranno resi noti solo a inizio settembre, per alcune attività è già stata scelta la zona di azione: “Il centenario dell’Autodromo sarà naturalmente il leit motiv attorno a cui si svilupperà il FuoriGP di quest’anno, ma non sarà l’unico elemento che lo caratterizzerà – hanno spiegato il Sindaco Paolo Pilotto e l’Assessore alla Cultura Arianna Bettin – Abbiamo voluto riservare ampio spazio ai giovani, al gioco e alle arti performative, portandoli anche in piazze finora poco coinvolte: nel tempo sarebbe auspicabile che tutta la città fosse contaminata dall’atmosfera di festa“.

Via Arosio, l’info point per gli appassionati

L’accoglienza ai tifosi inizierà già davanti alla stazione, in via Arosio, con performance artistiche messe in scena da parte di alcune realtà del territorio oltre all’info point che avrà l’obiettivo di fornire indicazioni e suggerimenti relativi a eventi, orari, attrazioni, itinerari e trasporti.

Piazza Duomo, vetrina della città

Piazza Duomo si trasformerà nella vera vetrina della città. Saranno presenti stand di informazione e promozione delle attrattività e degli itinerari di Monza col supporto di guide turistiche specializzate che saranno disponibili per visite guidate virtuali e per guidare i turisti nella storia, caratteristiche del significato culturale dei maggiori punti di interesse.

Maxischermo in piazza Trento e Trieste

Esattamente come da tradizione, Piazza Trento e Trieste sarà uno dei punti chiave del divertimento del fine settimana del GP Italia. In collaborazione con Radio Number One saranno allestite svariate aree di intrattenimento, ludiche e a tema motoristico destinate ai più piccoli, spazi di esposizione per vetture da gara. Da appuntare in agenda tra l’8 e il 10 settembre gli incontri legati al mondo dell’automobilismo ed esibizioni di band e cantautori di fama internazionale.

In particolar modo, per chi non potrà seguire le varie sessioni di prove libere, qualifiche e gara direttamente sulle tribune del circuito di Monza, in Piazza Trento e Trieste sarà montato un maxischermo.

In Piazza Roma divertimento per i più piccoli

I più piccoli potranno divertirsi con le proprie famiglie in Piazza Roma tra momenti di animazione ludica e attività legate all’insegnamento dell’educazione stradale.

Tifosi, get ready for the greatest. Fanzone. Ever. Please welcome the # Many attractions are ready to welcome the Tifosi until the evening: click on the link for more information! ➡️ https://t.co/vZfr5iAEoV #AutodromoNazionaleMonza pic.twitter.com/Gzt9ZvEOTM — Autodromo Nazionale Monza (@Autodromo_Monza) August 11, 2022

Piazza Carrobiolo, spazio alla musica

Non solo motori. In piazza Carrobiolo si esibiranno ensemble musicali delle scuole locali e band giovanili mentre il quartiere San Rocco sarà in festa sabato 10 settembre con attività di intrattenimento.

Le mostre in programma

Dal 9 settembre 2022 al 27 novembre 2022 i Musei Civici ospitano la mostra “Autodromo 100. Cronache di una costruzione, quadri di una evoluzione“, a cura di Luca Bonetti e Claudia Ratti. Un viaggio nel tempo a base di immagini, disegni e documenti che ripercorrono la storia e forniscono nuove chiavi di lettura per comprendere gli accadimenti che hanno accompagnato il circuito.

Oltre a questa prima parte, ci sarà una sezione dedicata al Futurismo, movimento che al circuito monzese si lega per la sua matrice di pensiero legata alla velocità, al dinamismo e al rombo dei motori.

Dal 2 all’11 settembre 2022 presso la Galleria Civica sarà possibile visitare la mostra “Monza: la Città, il Parco e l’Autodromo“. Un’esposizione di opere di pittura e scultura che partecipano alla XIII edizione del concorso, nata in collaborazione con la Scuola di Pittura e delle Arti Alessandro Conti.