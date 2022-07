Il migliore tra i giovani? Non è Leclerc e nemmeno Verstappen

Tra i giovani talenti che si sono affacciati sul mondo della Formula 1 negli ultimi anni, Lando Norris ha conquistato le simpatie di Nico Rosberg, campione del mondo 2016

Come se quello avvenuto nello scorso campionato non fosse stato abbastanza, quest’anno il Mondiale di Formula 1 ci sta regalando grandi emozioni, grazie anche allo show di questi giovani talenti come Lando Norris della McLaren. Il terzo pilota più giovane di sempre ha tutte le carte in regola per non sfigurare.

Il campione del Mondo 2016, Nico Rosberg, è convinto che Norris sia il migliore in assoluto tra i giovani talenti che hanno fatto debutto ultimamente nella massima serie automobilistica.

Sebbene non abbia ancora vinto una gara, il britannico ha tutte le carte in regola per ottenere il successo.

“ Lui è uno dei migliori della nuova generazione e potenzialmente il migliore. Io penso in questo caso, più che additare Daniel a questo punto della stagione dovremmo lodare Lando che sta assolutamente guidando come un futuro campione del mondo“, ha così dichiarato Rosberg in un’intervista su Sky F1.

In effetti, nelle ultime gare Norris ha dato modo di farsi valere rientrando quasi sempre in zona punti, fatta eccezione per il GP del Bahrain, di Miami e del Canada. Appare quindi evidente che, similmente a quanto fatto da campioni come Vettel o Hamilton, anche Lando intende stabilire il suo periodo di dominazione in Formula 1. Nel fare ciò, si trova a dover competere con i suoi coetanei come Verstappen, Leclerc e lo storico avversario George Russell. Del quartetto, solo l’olandese sembra attualmente essere il più vicino in questa impresa, considerando il distacco di 63 punti dal monegasco.

Il rapporto con Hamilton

Dal canto suo, Norris guarda ai campioni della Formula 1 considerandosi fortunato a competere contro Hamilton. Quanto ai rapporti con il britannico, i due hanno sempre avuto un ottimo feeling e Lando ha sempre lodato e ammirato il sette volte campione del mondo. “Lui è benvoluto, è una brava persona che vuole sempre aiutare i giovani piloti, da consigli attraverso le piccole cose“, ha dichiarato il più giovane.

Da sempre, infatti, Lewis ha abbracciato diverse campagne volte a valorizzare l’ingresso delle persone di colore negli sport e nello specifico in F1, come dimostra il recente invito a Silverstone di tre giovanissimi e talentuosi piloti.

Federica Incatasciato