E-Prix Monaco, qualifiche domenica: Ticktum ancora in pole!

E-Prix Monaco, qualifiche domenica: Ticktum fa il bis

Le qualifiche dell’E-Prix di Monaco domenica hanno consegnato nuovamente la pole position a Dan Ticktum, diventato il primo pilota nella storia della Formula E a conquistare due pole consecutive sul circuito del Principato. Il pilota britannico ha dominato ogni fase della sessione, dalla fase a gironi fino alla finalissima, lasciando poche chances ai rivali.

Nel Gruppo A, Ticktum ha subito dettato il ritmo con un 1:28.4 che ha abbattuto il muro del 29. Alle sue spalle si sono sistemati Mortara, Evans e Drugovich, tutti sull’1:28. Al secondo tentativo, il pilota svizzero ha alzato il ritmo, portandosi a un decimo dal leader e confermando la propria presenza nella fase duelli. Deludente, tuttavia, la prestazione di Nyck de Vries, vincitore di gara 1, capace di portarsi solo in ottava posizione. Eliminati anche Muller, Dennis, Nato, Buemi e Di Grassi.

La fase duelli: Ticktum imprendibile

Nel Gruppo B, Barnard ha sorpreso tutti siglando il miglior crono con 1:28.545, davanti a Rowland, Da Costa e Vergne. Wehrlein, invece, ha deluso le aspettative fermandosi in settima posizione. Eliminati per una manciata di millesimi Martì e Günther, mentre Cassidy ha chiuso in P9.

Nei quarti di finale, Mortara ha avuto la meglio su Evans grazie a un brillante settore centrale, mentre Ticktum ha battuto Drugovich sfruttando l’ultima curva. Vergne ha superato Rowland con autorità, e Da Costa ha eliminato Barnard per appena un millesimo in un duello dal finale mozzafiato.

In semifinale, Ticktum ha fatto registrare il giro più veloce della giornata in 1:26.217, rifilando oltre due decimi a Mortara. Da Costa, dall’altra parte del tabellone, ha avuto ragione di Vergne di 15 millesimi. La finale non ha avuto storia: Ticktum ha replicato l’1:26.2 e ha regolato Da Costa con oltre sei decimi di margine, consolidando il proprio dominio sul tracciato monegasco.

In vista della gara pomeridiana, Da Costa, Mortara e Vergne si trovano nelle prime due file, mentre Drugovich ha mostrato un passo interessante pur uscendo ai quarti. Wehrlein e de Vries scatteranno rispettivamente dalla settima e ottava fila.