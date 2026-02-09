Toto Wolff elogia il motore Red Bull: “Hanno fatto un buon lavoro”

In vista dell’ inizio della nuova stagione, Toto Wolff ha elogiato il motore Red Bull Powertrains, definendolo un progetto convincente dopo i primi test in pista

Nel corso dei test di Barcellona, Wolff ha apprezzato il debutto del motore Red Bull sviluppato insieme a Ford, segnalando una performance sorprendentemente positiva nelle prime uscite del pre-season. “Per quanto riguarda Red Bull, penso che abbiano fatto un buon lavoro”, ha dichiarato il team principal della Mercedes. Non mancando di evidenziare anche la buona affidabilità vista nei primi test.

I team impegnati con i nuovi regolamenti tecnici hanno avuto la prima occasione di valutare le loro monoposto. Tutte le power-unit, comprese quelle di Mercedes, Ferrari e Red Bull hanno mostrato un’affidabilità solida e poche interruzioni durante il lavoro in pista. Pur sottolineando che il vero responso arriverà solo quando “il cronometro entrerà in gioco”.

Il merito di questo risultato e l’equilibrio tra i vari costruttori

Una delle chiavi di questa evoluzione tecnica è il fatto che Red Bull Powertrains abbia inglobato nel suo progetto un elevato numero di tecnici e ingegneri provenienti proprio da Mercedes. Un passaggio che aveva sollevato dibattiti nel paddock. Alcuni addetti ai lavori, infatti, vedevano un possibile vantaggio competitivo nell’esperienza portata in dote da questi professionisti. La stagione 2026 porta con sé un profondo rinnovamento regolamentare che riguarda sia l’aerodinamica delle monoposto sia le caratteristiche delle power-unit.

Dopo anni di dominio Mercedes e Red Bull, l’introduzione di nuove tecnologie e di nuovi fornitori come Ford, Audi e Honda aumenta l’incertezza. Tutti i concorrenti cercano il miglior compromesso tra potenza, efficienza e affidabilità. Il fatto che già nelle prime prove i diversi motori non abbiano mostrato ampi scostamenti di prestazione è visto come un segnale positivo per la competitività dello sport nel suo complesso. Con Mercedes che non esclude battaglie serrate con i rivali storici e i nuovi protagonisti.

Cipriano Cecoro