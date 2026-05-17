E-Prix Monaco, FP3: Müller firma il miglior tempo assoluto

Müller protagonista nelle FP3 dell’E-Prix di Monaco

Domanica 17 maggio, ore 08:30, semaforo verde per le FP3 dell’E-Prix di Monaco. Piloti e team hanno avuto una sola sessione per mettere a punto le vetture prima delle qualifiche. Al semaforo verde il circuito cittadino si è animato immediatamente. Tutti volevano sfruttare al massimo il tempo disponibile, ad eccezione di Mitch Evans — secondo nella gara del sabato — che ha preferito restare in pit lane nei minuti iniziali.

Sull’asfalto ancora “verde”, i tempi sono rimasti alti nelle prime tornate. Il grip era calato sensibilmente durante la notte e i riferimenti cronometrici erano lontani da quelli della giornata precedente. Tuttavia, dopo una decina di minuti il ritmo ha cominciato a crescere. Müller ha fissato il primo riferimento in 1:29.873, subito abbassato da Drugovich e Buemi. Con il progressivo deposito di gomma sulla traiettoria, il tracciato è diventato più veloce giro dopo giro.

La rimonta di Müller e la Top 5 finale

A metà sessione Dan Ticktum ha preso il comando della classifica con un 1:27.064, a soli quattro decimi dal miglior riferimento del weekend — il 1:26.664 firmato da Nyck de Vries nelle FP2 del sabato. Poi è calata la quiete: quasi tutto il gruppo è rientrato ai box per preparare il finale di sessione.

Ne hanno approfittato i piloti Mahindra. Mortara e de Vries si sono sfidati a turno, abbassando i rispettivi tempi fino a scendere entrambi sotto il muro dell’1:26. A cinque minuti dalla bandiera a scacchi sembrava che nessuno potesse rispondere al ritmo delle due Mahindra. Tuttavia, a due minuti dal termine, Müller ha cambiato i piani. Il pilota svizzero ha spinto la sua Porsche al limite e ha fermato i cronometri sull’1:26.491 — nuovo miglior tempo assoluto del weekend, meglio anche del precedente riferimento di Ticktum (1:26.551) siglato nelle qualifiche del sabato. Alle spalle di Müller si sono classificati Mortara, Günther, Barnard ed Evans. Ora testa alle qualifiche per il secondo E-Prix di Monaco programmate alle 10:40.